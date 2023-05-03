Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 3.5.2023 13:03

SON DAKİKA | MSB duyurdu! Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığını açıkladı.

SON DAKİKA | MSB duyurdu! Suriye’den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı, sınırlarda yasa dışı geçirlerle mücadelesine devam ediyor. MSB son olarak 12 kişinin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Hudutlarımızın güvenliği için yasa dışı geçişlerle mücadelemiz sürüyor. Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan üçünün FETÖ, ikisinin PKK/KCK-PYD/YPG, birinin de DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | MSB duyurdu! Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 12 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA