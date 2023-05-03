TBMM Başkanı Şentop: Tezkerelerin sayısı 2 bin 2’ye ulaştı

Şentop yaptığı açıklamada "27'nci dönem içinde, makul sınırlar dahilinde olduğu kabul edilemeyecek derecede fazla sayıda dokunulmazlık tezkeresi Başkanlığımıza ulaşmıştır. Bu kapsamda 6'ncı yasama yılındaki 247 yeni tezkereyle birlikte 27'nci dönemin tamamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilen yasama dokunulmazlığı tezkerelerinin sayısı, maalesef, 2 bin 2'ye ulaşmıştır. Yeni Anayasa için yapılacak çalışmalarda yasama dokunulmazlığı konusunda bir formülün değerlendirilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.