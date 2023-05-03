Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Şentop: Tezkerelerin sayısı 2 bin 2'ye ulaştı
Giriş Tarihi: 3.5.2023 12:23

TBMM Başkanı Şentop: Tezkerelerin sayısı 2 bin 2'ye ulaştı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "7’nci dönemin tamamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na gönderilen yasama dokunulmazlığı tezkerelerinin sayısı, maalesef, 2 bin 2’ye ulaşmıştır. Yeni Anayasa için yapılacak çalışmalarda yasama dokunulmazlığı konusunda bir formülün değerlendirilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim" dedi.

TBMM Başkanı Şentop: Tezkerelerin sayısı 2 bin 2’ye ulaştı

Şentop yaptığı açıklamada "27'nci dönem içinde, makul sınırlar dahilinde olduğu kabul edilemeyecek derecede fazla sayıda dokunulmazlık tezkeresi Başkanlığımıza ulaşmıştır. Bu kapsamda 6'ncı yasama yılındaki 247 yeni tezkereyle birlikte 27'nci dönemin tamamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na gönderilen yasama dokunulmazlığı tezkerelerinin sayısı, maalesef, 2 bin 2'ye ulaşmıştır. Yeni Anayasa için yapılacak çalışmalarda yasama dokunulmazlığı konusunda bir formülün değerlendirilmesinin faydalı olacağı kanaatindeyim" ifadelerini kullandı.

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TBMM Başkanı Şentop: Tezkerelerin sayısı 2 bin 2'ye ulaştı
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