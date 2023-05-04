7’li koalisyon adayı Kılıçdaroğlu’nun ’Yumurtalık projesi’ de çalıntı çıktı

Türkiye 14 Mayıs Genel Seçimleri için sandık başına gidecek. Türk halkı günler sonra cumhurbaşkanı ve milletvekili adaylarına oyunu verecek.

HDP destekli 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise projelere çökmeye devam ediyor.

İNŞASI DEVAM EDEN PROJEYİ VADETTİ

Türkiye'nin cari açığının en önemli kalemlerinden biri petrokimya sanayi olduğunu söyleyen CHP Genel Başkanı ve 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Cari açığın yaklaşık yüzde 30'u petrokimya ürünlerinin ithalatından kaynaklı. Biz bu ürünleri kendi ülkemizde üreteceğiz. Böylece her yıl 20 milyar dolar cari açığı kapatacağız." dedi.

20 MİLYAR DOLARLIK PROJE

Kılıçdaroğlu'nun sosyal medyadan vaat ettiği projenin yapımının devam ettiği bildirildi. Geçtiğimiz aylarda basına yansıyan haberlerde 20 milyar dolarlık Adana Yumurtalık Petrokimya Tesisleri yatırım projesinde yol haritası belli olduğu açıklanmıştı.

Buna göre tesisin yapılacağı bölgenin yıllar önceden Özel Endüstri Bölgesi ilan edildiği belirtildi.

DOĞAL GAZ VE PETROL KEŞİFLERİYLE CARİ AÇIK DÜŞECEK

Bilindiği gibi Türkiye'nin doğal gaz ve petrol keşifleriyle cari açığı düşecek. Bu nedenle çökeceği vaatleri buna göre şekillendiren Kılıçdaroğlu, önümüzdeki yıllarda faaliyete geçecek ne kadar proje varsa peşine takıldı.

O PROJE DE ÇALINTI ÇIKTI

19 Ocak 2023'te tarihinde AA'da yer alan haberde şu ifadelere yer verildi:

SASA Polyester'in 20 milyar dolarlık Adana Yumurtalık Petrokimya Tesisleri yatırım projesinde yol haritası belli oldu.

SASA'dan yapılan açıklamaya göre, son olarak, Yumurtalık'ta Özel Endüstri Bölgesi çerçevesinde arazinin önemli bölümünün tedarikini tamamlayan şirket, kalan bölüm için son adımda beklenen acil kamulaştırma kararı ile birlikte de bu yılın ikinci yarısının başlarında temel atmayı planlıyor.

Daha önce 11,8 milyar dolar olarak kararlaştırılan yatırım tutarının 20 milyar dolara yükseltildiği projede tesis inşa yol haritası da netleştirildi.

Erdemoğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Erdemoğlu'nun verdiği bilgiye göre, 1. fazda; 2023-2026 arasında 1 milyon ton kapasiteli PDH ve polipropilen üretim tesisi, 2 milyon ton kapasiteli paraksilen ve aromatik üretim tesisi ve liman yapımı, 2. fazda; 2025-2028 arasında 1 milyon ton kapasiteli PDH ve polipropilen üretim tesisi, 200 bin ton kapasiteli SAP, 100 bin ton kapasiteli 2-EH, 300 bin ton kapasiteli ACN, 1,6 milyon ton kapasiteli PTA ve 700 bin ton kapasiteli MEG üretim tesisleri, 3. fazda ise 2027-2032 arasında 12 milyon ton kapasiteli rafineri tesisi ile entegrasyon tamamlanarak 2 milyon ton kapasiteli 2. faz aromatik ve paraksilen, 700 bin ton kapasiteli MEG üretim, 1 milyon ton kapasiteli polietilen ve 600 bin ton kapasiteli PVC üretim tesisleri planlanıyor.

SASA, Honeywell UOP ile Yumurtalık yatırım alanında, 1,5 milyar dolarlık yatırım tutarı ile propilen üretim tesisi kurulması ile ilgili lisans, teknik hizmet ve garanti anlaşması imzaladı.

2026'nın ilk yarısında bitirilerek ciroya katkısı 1,2 milyar dolara ulaşması beklenen, yıllık 1 milyon ton kapasiteli propilen üretim tesisi ile Türkiye'nin ithalatı da önemli ölçüde aşağıya çekilmiş olacak.

Tekstil ülkesi Türkiye'de üretilmeyen ve yıllık yaklaşık 2,5 milyon ton ithalatı yapılan propilenin 1 milyon ton üretimi ile ihtiyacın yüzde 40'ı milli kaynaktan karşılanmış olacak.