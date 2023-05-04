Alkollü CHP gençlik kolları başkanı gence saldırdı

Olay, Beykoz Soğuksu Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanlığı üyeleri olayın yaşandığı bölgeye parti bayrakları astı. Sonrasında bir grup AK Partili genç de aynı sokakta çevreye bayrak astı. Asılan AK Parti bayraklarının kendi bayraklarına yakın olduğunu söyleyen CHP Beykoz Gençlik Kolları Başkanı Ozan Yılmaz, gençlerle tartıştı. Tartışma sonrasında da alkolün etkisiyle gençlere saldırdı.

GENÇLERE SALDIRMA ANLARI KAMERADA

O anlar vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde önce Ozan Yılmaz'ın bir grup gençle konuştuğu görülüyor. Sonrasında ise Ozan Yılmazın bir genci kolundan tutarak kaldırıma götürdüğü ve burada kısa süreli bir konuşmanın ardından Ozan Yılmaz'ın iterek gence saldırdığı görülüyor. Küfürlerin duyulduğu itişme sonrasında araya diğer gençler girerken Yılmaz'ın, "Lan ne olacak beşiniz gelse ne olacak" diyerek bağırdığı duyuluyor ve saldırısına devam ettiği görülüyor.