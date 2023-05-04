Almanya’da Türk seçmene sandık engeli! 9 bölge iptal edildi

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, yurt dışında ve gümrükte oy kullanan seçmen sayısının toplam 1 milyon 138 bin 743 olduğu açıklandı.

Oy verme işlemleri Yurt Dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.