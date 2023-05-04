Ankara'da bir gencin Bakan Koca'dan isteği yüzleri gülümsetti | Video

"GELECEK SİZLERSİNİZ"

Bakan Koca, gençlerle gerçekleştirdiği sohbette dünyanın gençlere göre şekillendiğinin altını çizerek, 'Gelecek sizlersiniz' dedi.

Bakan Koca gençlerle sohbetinde şunları söyledi:

Aslında bizim biraz daha gençlere inmemiz ve anlamamız gerekiyor. Belli bir kuşak gençliğin meşgul olduğu dünyanın dışında. Dünya da size göre şekilleniyor. Dolayısıyla bizim sizin için uygun olan ortamı ve altyapıyı oluşturup size sahip çıkmamız gerekiyor. Sizden bir tek beklentimiz olmalı. Bu topraklara aidiyet duygusu içerisinde bir gençlik olmalı. Bu topraklara aidiyet duygusu içerisinde katma değer oluşturma haz ve heyecanı içinde olan bir gençlik olsun istiyoruz.

BAKAN KOCA'DAN İSTEĞİ YÜZLERİ GÜLÜMSETTİ

Diğer yandan bir öğrencinin fotoğraf çekildikten sonra 'Bakanım sizin takipçiniz çoktur beni etiketleyin" demesi Bakan Koca'yı gülümsetti.