Bahçeli: "Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Türkiye'ye suikasttır"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Muğla'da "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli'nin konuşmasında: "Önümüzdeki tarihi bir seçim vardır. Vatandaşlarımızın iradesi sandığa yansıyacaktır. Bazı ülkelerde demokrasi düşmanları sahne almıştır. Terör yandaşları vatandaşımızın hür iradesine darbe vurmak istemişlerdir. Sandık demokrasinin namusudur bu namusa musallat olanlar insanlık düşmanıdır. Kalp işareti yapan iki yüzlü siyasiler Muğla'yı kandıramaz. Yurt dışında ve yurt içinde yaşayan tüm vatandaşlarımıza çağrımdır. Mutlaka sandığa gidiniz, oy veriniz. Huzurlu bir Türkiye için aziz milletim sıra sende. Lider ülke ve süper güç Türkiye'yi inşa etmek için aziz milletim sıra sende. 14 Mayıs seçimleri yeni yüzyılın demokratik eşiğidir. Siyasetçi dürüst olmalı, sorunlara çözüm üretecek yetkinliğe haiz olmalıdır. Sözüm milletin sözüdür, irademiz milletin iradesindir. Zillet ittifakı tehlike saçmaktadır. Zillat ittifakının gizli ajandası teslim olmuş bir Türkiye'dir. Kılıçdaroğlu'nun kanlı destekçileri PKK'dır, YPG'dir, FETÖ'dür. Anlaşılan cumhuriye zillet ittifakını rahatsız ediyor. Türkiye'de rejimi değiştirecek bir alçak anasının karnından doğmadı. Kumar masasından başka anlaşmazlılar başka nerden var. 14 Mayıs'ta Kılıçdaroğlu yanında hizaya girmiş parti başkanları tarihin çöp sepetine atılacaktır.

Kılıçdaroğlu soracağım sorulara derhal cevap vermelidir. HDP ile özerklik konuştu mu? İmralı canisini önce ev hapsi sonra dağlara salma konusunda ittifak sağlandı mı? Hangi sözleri verdi, ne vaatlerde bulundu? İHA-SİHA,Kaan'a, Hürkuş'a otoyollardan demiryollarına varıncaya kadar hazımsız olanları Türk milleti hoş görmez. Savaşa mı gidiyoruz diyorlar. Çünkü baktıkları yer Kandil'dir, Brüksel'dir. Kılıçdaroğlu Muğla'ya baksan zilletin musluğunun 10 gün sonra kesileceğini şimdiden görürsün. Kılıçdaroğlu Türkiye düşmanlarının paravan cumhurbaşkanı adaylığına tamam demiştir. Bu günkü CHP yönetimi HDP'nin oyun uşağına dönmüştür. CHP yönetimi PKK'yla ittifak tüneline girmiştir. İP ise bunların zillet mezesine dönüşmüştür. CHP'ye verilecek her oy Mehmetçiğimize kurşundur. Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Türkiye'ye suikasttır. Bunlar yüz karasıdır. Biz şehitlerin hesabını soracağız." dedi.