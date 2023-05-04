Bakan Akar: Suriye’nin kuzeyinde 8 terörist etkisiz hale getirildi!

Kendisine hediye edilen "Çerkez kalpağı" ile konuşmasını yapan Bakan Akar, "Efendilerinin elinde oyuncak, kukla olan terör örgütü PKK ve türevlerine yönelik mücadelemiz kararlılıkla devam ediyor. Terör örgütlerini kullanmak suretiyle bize tehdit oluşturmaya çalışıyorlar. Bizim birliğimizi, beraberliğimizi, egemenliğimizi, güvenliğimizi tehdit etmeye çalışıyorlar. Bugüne kadar yapılan mücadelelerle 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar 37 bin 793 terörist etkisiz hâle getirildi" dedi.

8 TERÖRİST DAHA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Terörü kaynağında yok etme anlayışı ile operasyonların Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde kararlılıkla sürdüğünü belirten Bakan Akar, "Teröristleri kaçtıkları yere kadar kovalayacağız. Terörist neredeyse hedefimiz orası! İnşallah 85 milyon asil milletimizi, başına musallat olan bu beladan kurtarmakta azimliyiz, kararlıyız. Sizlerin sevgisi, güveni ve duasıyla buna da muktediriz. Irak'ın kuzeyindeki teröristlere ait barınaklar, sığınaklar, inler teröristlerin başlarına yıkıldı, yıkılmaya devam ediyor. Biraz önce aldığımız habere göre de Suriye'nin kuzeyinde dün akşam 8 terörist, etkisiz hâle getirildi. Böylece son 10 gün içinde etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 50'ye yaklaştı" diye konuştu.