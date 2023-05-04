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Giriş Tarihi: 5.5.2023 00:06

Bakan Koca'dan Mamak Devlet Hastanesi'ne ziyaret

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mamak Devlet Hastanesinde tedavi gören hastaları ve sağlık çalışanlarını ziyaret etti.

AA
Bakan Koca’dan Mamak Devlet Hastanesi’ne ziyaret

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, hastanede tedavi gören hasta ve sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini, 2021'de hizmete açılan, 200 yatak kapasiteli hastanede günde ortalama 2 bin 500 hastaya bakıldığını belirtti.

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Bakan Koca'dan Mamak Devlet Hastanesi'ne ziyaret
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