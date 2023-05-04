Bakan Koca’dan Mamak Devlet Hastanesi’ne ziyaret

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabındaki paylaşımında, hastanede tedavi gören hasta ve sağlık çalışanlarını ziyaret ettiklerini, 2021'de hizmete açılan, 200 yatak kapasiteli hastanede günde ortalama 2 bin 500 hastaya bakıldığını belirtti.
Ankara Mamak'ta esnafımızla, vatandaşımızla, yeni dünyaların insanları gençlerimizle bir araya geldik. Sohbetlerimizde sözler birbirini tamamladı. Çünkü aynı dilden konuşuyoruz. Türkiye Yüzyılı'nın dilinden. pic.twitter.com/qahUkn7dOf— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 4, 2023