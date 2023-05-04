Başkan Erdoğan yangınla mücadele filosunun yerli üretim yeni araçlarını imzaladı

Başkan Erdoğan, Orman Yangını Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni'ne katıldı. Ankara'daki Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Havacılık Dairesi Başkanlığı tesislerindeki törende Erdoğan, envantere alınacak 1 adet T70 yangın söndürme helikopteri, 4 adet Air Tractor model yangın söndürme uçağı ile 1 adet insanlı keşif uçağını inceledi.Yüksek teknolojiye sahip insanlı keşif uçağına "OTAĞ" ismini veren Erdoğan, TUSAŞ'ın ürettiği 2.5 ton su atma kapasiteli ve gece de görev yapabilen T70 helikopterinin ikincisi hakkında bilgi aldı. Erdoğan, "NEFES" adını verdiği T70 helikopterinin gövdesine de ismini yazdı ve imzasını attı.