Haberler Gündem Haberleri Başkan Erdoğan yangınla mücadele filosunun yerli üretim yeni araçlarını imzaladı
Giriş Tarihi: 4.5.2023

Başkan Erdoğan yangınla mücadele filosunun yerli üretim yeni araçlarını imzaladı

ANKARA
Başkan Erdoğan yangınla mücadele filosunun yerli üretim yeni araçlarını imzaladı
Başkan Erdoğan, Orman Yangını Söndürme Uçakları ve Helikopterleri Teslim Töreni'ne katıldı. Ankara'daki Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Havacılık Dairesi Başkanlığı tesislerindeki törende Erdoğan, envantere alınacak 1 adet T70 yangın söndürme helikopteri, 4 adet Air Tractor model yangın söndürme uçağı ile 1 adet insanlı keşif uçağını inceledi.



Yüksek teknolojiye sahip insanlı keşif uçağına "OTAĞ" ismini veren Erdoğan, TUSAŞ'ın ürettiği 2.5 ton su atma kapasiteli ve gece de görev yapabilen T70 helikopterinin ikincisi hakkında bilgi aldı. Erdoğan, "NEFES" adını verdiği T70 helikopterinin gövdesine de ismini yazdı ve imzasını attı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Başkan Erdoğan yangınla mücadele filosunun yerli üretim yeni araçlarını imzaladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA