Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Kimlerle ne işler çevirdiği ortaya çıkıyor

Karadeniz'deki miting programını Samsun'da noktalayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kurduğu kirli ittifaka tepki gösteren Başkan Erdoğan, konuşmasının bir kısmını sosyal medya hesabından paylaştı.

"BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN SİYASİ UZANTILARINA HANGİ SÖZLERİ VERDİĞİNİ SÖYLEMİYOR"

Başkan Erdoğan paylaşımında "Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Her gün konuşuyor, olur olmaz her konuda yorum yapıyor ama kendisi bölücü örgütün siyasi uzantılarına hangi sözleri verdiğini söylemiyor. Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor." ifadelerine yer verdi.