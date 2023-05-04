Başkan Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na tepki: Kimlerle ne işler çevirdiği ortaya çıkıyor

Karadeniz'deki miting programını Samsun'da noktalayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında Kılıçdaroğlu'nun HDP ile kurduğu kirli ittifaka tepki gösteren Başkan Erdoğan, konuşmasının bir kısmını sosyal medya hesabından paylaştı.
"BÖLÜCÜ ÖRGÜTÜN SİYASİ UZANTILARINA HANGİ SÖZLERİ VERDİĞİNİ SÖYLEMİYOR"
Başkan Erdoğan paylaşımında "Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Her gün konuşuyor, olur olmaz her konuda yorum yapıyor ama kendisi bölücü örgütün siyasi uzantılarına hangi sözleri verdiğini söylemiyor. Kandil'deki terör baronlarının niçin kendisini desteklediğini açıklamıyor." ifadelerine yer verdi.
"HİZMETLERİMİZDEN NİÇİN RAHATSIZ OLDUĞUNU KONUŞMUYOR"
Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretine atıfta bulunan Başkan Erdoğan, "Pensilvanya'daki hamburgercide 8 saat kimlerle neyin pazarlığını yaptığından bahsetmiyor. Yerli ve millî projelerimizden, milletin geleceğini garanti altına alacak eser ve hizmetlerimizden niçin rahatsız olduğunu konuşmuyor. Güya teknoloji görmek için 10 bin kilometre uzağa giderken niçin Togg'un fabrikasını ziyaret etmediğini açıklayamıyor." dedi.
"14 MAYIS'TA BU MASKELİ BALOYA HEP BERABER SON VERECEĞİZ"
Başkan Erdoğan paylaşımında şunları kaydetti:
"LGBT'ye niçin arka çıktığı, Selo'nun kapısında milletvekillerine niçin nöbet tutturduğu konusuna hiç girmiyor. Muhatabı dağdaki teröristler olan ifadelerimizi niçin üstüne alındığını, bunlardan niçin rahatsızlık duyduğunu anlatamıyor. Varsın Bay Bay Kemal konuşmasın, hakkı ve hakikati söylemesin… Hakikat güneşi balçıkla, çamurla, kırk dereden kırk kova su getirerek örtülemez. Samsun'da vatan-millet deyip Van'da Selo'ya özgürlük isteyenlerin maskesini inşallah 14 Mayıs'ta hep birlikte indireceğiz. İnşallah 14 Mayıs'ta bu maskeli baloya hep beraber son vereceğiz."
Bay Bay Kemal'in kimlerle ne işler çevirdiği, bebek katillerine ne sözler verdiği, batılı büyükelçilere neleri taahhüt ettiği yavaş yavaş ortaya çıkıyor.…— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) May 4, 2023