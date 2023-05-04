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Giriş Tarihi: 4.5.2023 14:11

CHP'li Tanrıkulu'nun terör seviciliği kabardı! PKK'nın kurulduğu yerden oy istedi

Daha önce İHA ve SİHA'lara karşı çıkan, terörist cenazesine katılan CHP'nin Diyarbakır adayı Sezgin Tanrıkulu yine bir skandala imza attı. Tanrıkulu sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda, 'Gençliğimden beri ihmal etmedim." dediği PKK'nın kurulduğu yerden oy istedi.

CHP’li Tanrıkulu’nun terör seviciliği kabardı! PKK’nın kurulduğu yerden oy istedi

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 10 günlük bir süre kaldı. Seçimlere kalan sürede, cumhurbaşkanı adayları mitinglerine devam ederken, milletveki adayları da çalışmalarını sürdüyor. Bu isimlerden birisi de CHP'nin Diyarbakır 1. sıra adayı Sezgin Tanrıkulu.

Tanrıkulu bugün sosyal medya hesabından paylaştığı videoya PKK'nın kurulduğu yerde oy istedi.


Tanrıkulu da buna karşılık HDP ve terör örgütüne yönelik yayınladığı mesajlarla dikkat çekiyor.

PKK'NIN KURULDUĞU KÖYDEN VİDEO YAYINLADI
Eli kanlı terör örgütü PKK'nın kurulduğu Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Fis köyüne giden Sezgin Tanrıkulu, burada yayınladığı mesajda PKK'ya HDP'ye mesaj verdi.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ HİÇ İHMAL ETMEDİĞİM KÖYDEYİM"
Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Tanrıkulu, "Çocukluğumdan beri hiç ihmal etmediğim Fis köyündeyim." notunu düştü.

"15 MAYIS'TA TÜM TÜRKİYE'YE BAHAR GELECEK"
Sezgin Tanrıkulu, PKK'nın kurulduğu köyden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Çocukluğumdan bu yana Kulp'a giderken ve gelirken hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim; Fis'teyim. Bahar gelmiş coğrafyamıza, 15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek. Hepinize selamlar.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan "PKK ile müzakere" itirafı!

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CHP'li Tanrıkulu'nun terör seviciliği kabardı! PKK'nın kurulduğu yerden oy istedi
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