CHP’li Tanrıkulu’nun terör seviciliği kabardı! PKK’nın kurulduğu yerden oy istedi

Çocukluğumdan bu yana Kulp'a giderken ve gelirken hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim; Fis'teyim. Bahar gelmiş coğrafyamıza, 15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek. Hepinize selamlar.

CHP'li Sezgin Tanrıkulu'ndan "PKK ile müzakere" itirafı!