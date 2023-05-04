CHP’nin Van mitinginde skandal: Öcalan sloganı attılar Türk bayrağını çiğnediler

Türk bayraklarının çiğnendiği Kılıçdaroğlu'nun mitinginde alana giren bir grup ise "Dişe diş, kana kan, seninleyiz Öcalan" sloganlarıyla yürüdü. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir şey olmamış gibi konuşmasına devam etmesi ve terör iltisakları nedeniyle görevden alınan HDP'li belediye başkanlarını savunması büyük tepki çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları! | Video