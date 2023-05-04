CHP’nin Van mitinginde skandal: Öcalan sloganı attılar Türk bayrağını çiğnediler

Terör örgütü uzantısı HDP'nin de yer aldığı 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün yanına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da alarak Van'da miting düzenledi. Skandal manzaraların yaşandığı mitingde HDP bayraklarının yoğunluğu ve 'Demirtaş'a özgürlük' sloganları dikkat çekti.
Türk bayraklarının çiğnendiği Kılıçdaroğlu'nun mitinginde alana giren bir grup ise "Dişe diş, kana kan, seninleyiz Öcalan" sloganlarıyla yürüdü. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir şey olmamış gibi konuşmasına devam etmesi ve terör iltisakları nedeniyle görevden alınan HDP'li belediye başkanlarını savunması büyük tepki çekti.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları! | Video
Kılıçdaroğlu'nun Van mitingiyle birlikte CHP-HDP ittifakı iyice ayyuka çıkarken, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ok, Kılıçdaroğlu ve ekibinin Atatürk'ün kurduğu CHP'yi HDP'lileştirdiğini söylerken, Bülbül ise "CHP-HDP arasındaki ilişkinin seçime kadar daha da ayyuka çıkmasını bekliyoruz" dedi.
CHP'nin Van mitinginde Türk Bayrağına saygısızlık! Yere atıp üstüne bastılar... | Video