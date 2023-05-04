Çukurova Bölgesel Havalimanı’nda test uçuşları başladı

Altyapı işlemleri tamamlanan Çukurova Bölgesel Havalimanında test uçuşları başladı. Test uçuşu kapsamında 3 sorti gerçekleştirildi. İlk test uçuşu Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleştirildi. Test uçuşlarının Haziran ayına kadar devam edeceğini belirten Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati: "Haziran ayında açılışını yapacağımız Çukurova Bölgesel Havalimanı'nda az önce gerçekleştirilen test uçuşundan dolayı heyecan ve gurur duyuyorum. Dünyanın en değerli arazilerine ve ülkemizin ekonomisine katkıda büyük bir paya sahip olan Çukurova Bölgemizi, iktidarımız süresince baştan aşağı hizmetle donattık. Çukurova'nın incisi olan Mersinimizi dev yatırımlarla şahlandırmaya devam ediyoruz" dedi.

Nureddin Nebati, "Karayolundan demiryoluna, deniz taşımacılığından havayoluna kadar ulaştırma altyapısına ciddi yatırımlar yapıyoruz. Çukurova Havalimanı, Mersinimizin ulaştırma alanında elde ettiği güçlü konumunu, Çukurova Bölgesel Havalimanı ile taçlandırıyoruz. Bu yeni eserimiz 21 yılda ülkemizin havayolu ulaşımında yakaladığı büyük yükselişin bir göstergesidir. Tarsus'u ve Çukurova Bölgesi'ni ülkemizin parlayan yıldızı haline getirecek olan bu değerli hizmet; bölgemizin mert, vefalı, çalışkan insanına armağanımızdır" diye konuştu.

Nebati: "Çukurova Havalimanı'nın altyapı çalışmalarını tamamladık, üstyapı çalışmaları da bitmek üzere. Yıllık 12 milyon yolcu kapasitesine sahip terminal binasının inşasını Haziran ayında tamamlayacağız. Böylece, Türkiye'nin en büyük havalimanlarından birini hizmeti sunacağız. Toplam 8 milyon metrekare alanda, 85 bin metrekare büyüklüğünde olan havalimanımızı uluslararası standartlarda hizmet verecek şekilde tasarladık. Ayrıca, havalimanımızla beraber, 11,7 kilometrelik havalimanı bağlantı yolunu da hizmete sunacağız" dedi.





Çukurova Bölgesel Havalimanı'nı, yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığında da bir merkez konumuna getirileceğini belirten Nebati, "Havalimanımız Allah'ın izniyle, kargo taşımacılığında Türkiye'nin Ortadoğu ülkelerine açılan kapısı olacaktır. Özellikle bölgedeki tarımsal üretimin ihracatında ve turizmde de önemli bir rol üstlenecektir. Havalimanını devreye aldıktan sonra bölgeye gelen turist sayısının katlanarak artacağına inanıyorum. Öte yandan, şehrimizin istihdamına da olumlu katkısı olacaktır. Yürüdüğümüz yollara, aştığımız engellere tarih şahittir. 21 yıl boyunca bu Millete verdiği her sözü tutan bir hizmet yolculuğunun neferi olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu süreçte ülkemize kazandırdıklarımız, gelecek yüzyılın Türkiye Yüzyılı olması için gereken altyapıyı da hazırlamıştır. Bundan sonra da doğru zamanda doğru adımları atacak, yılmadan ve yorulmadan milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Nureddin Nebati, "Tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye'yi beraberce inşa etmeye devam edeceğiz. Yeni dönemde Mersinimize tüm ulaşım sektörlerinde önemli projeleri hayata geçirmeye aralıksız devam edeceğiz. Mersin'in lojistik imkânlarını her geçen gün geliştirecek, mevcut fırsatları şehrimizin kalkınması ve refahı için en isabetli şekilde değerlendireceğiz. Gerçekleştirdiğimiz bu yatırımlarla bir yandan Mersin'in gelişimine ivme kazandırıyor, diğer yandan da çevre bölgenin topyekûn kalkınmasına katkı sağlıyoruz. Ülkemizin en önemli üretim, ticaret ve lojistik merkezlerinden biri olan Mersin'imizde çarkların daha hızlı dönmesi için bizler, "yarın değil, hemen şimdi" diyoruz. "Mersin üretirse Türkiye üretir, Mersin kalkınırsa Türkiye kalkınır" diyoruz. Öyleyse, "doğru adımlarla yola devam" diyoruz. Her alanda tam bağımsız, güçlü ve büyük Türkiye idealimizi gerçekleştirirken ülkemizi devler ligine taşımaya devam ediyoruz. Bu anlayış ve duygularla, Çukurova Bölgesel Havalimanı'mızın Mersin'imize, çevre bölgeye ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.