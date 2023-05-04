Doğal gaz faturasında İBB oyunu

Karadeniz gazının sisteme aktarılması 24 Nisan-31 Mayıs arasındaki faturalardan bedel talep edilmeyeceği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulmuştu. Sonraki 11 ayın doğal gaz faturalarında ise 25 metreküplük kullanımın ücretsiz olacağı dün Resmi Gazetede yayımlanan karar sonrası resmen yürürlüğe girdi. Bu gelişmelerin ardından ilk faturalar da evlere gönderilmeye başlandı. Evlere gönderilen doğal gaz faturalarında, "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde Devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun" yazısının olduğu görüldü. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin, İstanbullulara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini unutturmak için faturaları yazmadığı iddia edildi.

'İSKİ İÇİN FATURA DÜZENLENİRKEN DOĞAL GAZ İÇİN NEDEN DÜZENLENMİYOR?'

Konuya ilişkin açıklama yapan İBB Meclisi Çevre, Yenilebilir Enerji ve İklim Değişikliği Komisyonu Başkanı Sadullah Hasanoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bedava doğal gaz müjdesinden sonra İBB'nin İSKİ faturalarını yazıp, İGDAŞ faturalarını yazmadığı şeklinde ihbarlar alıyoruz. Türkiye'nin her köşesinde doğal gaz faturaları sıfır bedelle düzenleniyorken, İstanbul'da doğal gaz faturaları cumhurbaşkanlığı düzenlemesiyle devletimiz tarafından karşılandığı görünmesin diye mi yazılmıyor? İstanbul'da su ve doğal gaz faturaları aynı ekipler tarafından yazılıyor. İSKİ için faturalar düzenlenirken doğal gaz için neden düzenlenmiyor?" ifadelerini kullandı.

'İSTANBULLULARIN GÖRMESİNİ ENGELLEMEK İSTİYORLAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın verdiği müjdeyi İstanbulluların CHP'li yönetim tarafından engellenmek istendiğini öne süren Hasanoğlu açıklamasına şu şekilde devam etti: Ülkemiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde asırlık hayallerine bir bir kavuştukça Sayın Cumhurbaşkanımız milli kaynaklarımızdan vatandaşlarımızın direk faydalanması için müjdeler veriyor. Milletimizin Cumhurbaşkanımız ile arasındaki güçlü bağ dolayısıyla her konudan anında haberdar oluyor. Muhalefet ise ne kadar umutsuz ve çaresiz hissediyor ki Cumhurbaşkanımızın verdiği müjdeyi İstanbulluların görmesini engellemenin yolu olarak doğalgaz faturasını yazmamakta buldu. Belediyenin görevi kanunlar çerçevesinde görevlerini vaktinde yapmaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi partizanca yönetiliyor. İstanbul'da su ve doğal gaz faturaları aynı ekipler tarafından yazılıyor. Ekiplere talimat verip su faturasını yazıp doğal gaz faturasını yazmamak küçük hesaptır, basitliktir. Sürekli partizanlık yapmayacağını söyleyen muhalefet yetkilileri kendilerince yakaladığı her fırsatta imkanlarının sonun kadar partizanlık yapıyor. Aziz Milletimiz bütün bu gerçekleri görüyor. Özellikle Aziz İstanbullular her gün bu gerçeklerle yaşamak durumunda bırakılıyor. Dünyanın en büyük teknoloji fuarı Teknofest yapılıyor; CHP'li İBB yönetimi metro seferlerini yavaşlatıyor. AK Partimizin Büyük İstanbul Mitingi yapılacak, CHP'li İBB yönetimi mitingin bir gün öncesine mitingin yapılacağı alana konser organize ediyor. Faturaların ortalama 25 günden az, 35 günden fazla olmaması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın milletimize verdiği bedava doğalgaz müjdesini İstanbulluların faturalarında görmemesi için İBB'nin faturaları yazmaması karışıklığa sebep olacaktır. Dolayısıyla süresi içerisinde yazılmayan faturaların daha sonra tahmini tüketimler ile yeniden düzenlenmesi veya uzun süreyi kapsaması Aziz İstanbulluların bedava doğalgaz hakkını kullanmaları engellenmiş olacaktır. İBB'yi yaptığı yanlış uygulamadan dönmeye, faturaları hızlıca sıfır bedelle düzenlemeye davet ediyoruz. Aziz İstanbullular adına konunun takipçisi olacağız.