Haberler Gündem Haberleri Ekrem İmamoğlu 'Denizli vatanı böldürmez' sloganından rahatsız oldu: Saçma sapan afişler gördüm
Giriş Tarihi: 4.5.2023 21:07 Son Güncelleme: 4.5.2023 21:35

Ekrem İmamoğlu 'Denizli vatanı böldürmez' sloganından rahatsız oldu: Saçma sapan afişler gördüm

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Denizli'de yaptığı konuşmada vatandaşların astığı 'Denizli vatanı böldürmez' afişlerinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi. İmamoğlu, "Yolda gelirken binaların duvarlarında ‘Denizli Vatanı böldürmez’ diye saçma sapan afişler asanları görüyorum." şeklinde konuştu.

Ekrem İmamoğlu ’Denizli vatanı böldürmez’ sloganından rahatsız oldu: Saçma sapan afişler gördüm

HDP'nin de içinde yer aldığı 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de düzenlenen açık hava toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı. Açık hava toplantısında söz alan İmamoğlu, konuşmasında dikkat çeken sözler sarf etti.

SAÇMA SAPAN AFİŞLER OLARAK NİTELENDİRDİ!

Yolda gelirken gördüğü afişlere atıf yapan İmamoğlu, "Binaların duvarlarında 'Denizli Vatanı böldürmez' diye saçma sapan afişler asanları görüyorum. şeklinde konuştu.

"MİLLİYETÇİLİĞİMİ KİMSE ÖLÇEMEZ"

Kendisinin milliyetçi olduğunu savunan İmamoğlu, "Allah aşkına benim inancımı da benim milliyetçiliğimi de ölçecek kişi bu memlekette anasından doğmadı. Biz hepimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyetinin evlatlarıyız." ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ'A SELAM GÖNDERMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'daki mitingde açılan Selahattin Demirtaş posterine kayıtsız kalamayarak kendisine selam göndermişti. İmamoğlu "Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum sorun yok, onun adaletini diledik. Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim, yine söylüyorum. Bize güveneceksin, herhalde güveneceksin. Selahattin Demirtaş'a adalet meselesiyle ilgili sözümü söyledim. Benim Gezi davasından arkadaşım yatıyor. Sadece Selahattin Demirtaş'a değil, bütün haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlara adalet istiyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

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Ekrem İmamoğlu 'Denizli vatanı böldürmez' sloganından rahatsız oldu: Saçma sapan afişler gördüm
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