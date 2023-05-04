Ekrem İmamoğlu ’Denizli vatanı böldürmez’ sloganından rahatsız oldu: Saçma sapan afişler gördüm

DEMİRTAŞ'A SELAM GÖNDERMİŞTİ

Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'daki mitingde açılan Selahattin Demirtaş posterine kayıtsız kalamayarak kendisine selam göndermişti. İmamoğlu "Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum sorun yok, onun adaletini diledik. Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim, yine söylüyorum. Bize güveneceksin, herhalde güveneceksin. Selahattin Demirtaş'a adalet meselesiyle ilgili sözümü söyledim. Benim Gezi davasından arkadaşım yatıyor. Sadece Selahattin Demirtaş'a değil, bütün haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlara adalet istiyoruz." açıklamasında bulunmuştu.