Ekrem İmamoğlu ’Denizli vatanı böldürmez’ sloganından rahatsız oldu: Saçma sapan afişler gördüm

HDP'nin de içinde yer aldığı 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Denizli'de düzenlenen açık hava toplantısında konuştu. Kılıçdaroğlu'nun yanında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da yer aldı. Açık hava toplantısında söz alan İmamoğlu, konuşmasında dikkat çeken sözler sarf etti.
SAÇMA SAPAN AFİŞLER OLARAK NİTELENDİRDİ!
Yolda gelirken gördüğü afişlere atıf yapan İmamoğlu, "Binaların duvarlarında 'Denizli Vatanı böldürmez' diye saçma sapan afişler asanları görüyorum. şeklinde konuştu.
DEMİRTAŞ'A SELAM GÖNDERMİŞTİ
Ekrem İmamoğlu, Adıyaman'daki mitingde açılan Selahattin Demirtaş posterine kayıtsız kalamayarak kendisine selam göndermişti. İmamoğlu "Selahattin Demirtaş'a selam söylüyorum sorun yok, onun adaletini diledik. Ben Selahattin Demirtaş'a defalarca selam söyledim, yine söylüyorum. Bize güveneceksin, herhalde güveneceksin. Selahattin Demirtaş'a adalet meselesiyle ilgili sözümü söyledim. Benim Gezi davasından arkadaşım yatıyor. Sadece Selahattin Demirtaş'a değil, bütün haksızlığa, hukuksuzluğa uğrayanlara adalet istiyoruz." açıklamasında bulunmuştu.