Kentsel dönüşüm bugüne nefes yarına umut oldu

Türkiye, tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı ülkeler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Son yüzyılda büyüklüğü 7 ve üzeri olan 16 deprem gerçekleşti. Ülkemizi derinden sarsan Adana, Erzurum, Varto, Bingöl, Tokat, Erzincan, Van, Kütahya, Elazığ, İzmir ve Kahramanmaraş depremlerini yaşadık. 17 Ağustos'ta 18 bin canımızı, 6 Şubat'ta ise 50 bin 500 kişiyi kaybettik. Bu noktada can güvenliğini merkeze alan kentsel dönüşüm çalışmaları, son dönemde büyük bir hız kazandı.
O SÖZLER BİR DEVRİMİ BAŞLATTI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2012'de "Bedeli ne olursa olsun, yapacağım" sözleriyle başlattığı deprem dönüşümü hamlesi, tüm ülkede hayata geçirildi. Bugüne kadar ülkemizde 3 milyon 300 bin konutun dönüşümü tamamlandı. 6.6 milyon ev ve işyerinin denetimi tamamlandı. 81 il ve 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümü ise devam ediyor.
VATANDAŞIN İMDADINA TOKİ YETİŞTİ
Afetlere karşı risk taşıyan tüm binalar kentsel dönüşüm kapsamında yenilenirken, şehirler ülkelerle yarışır hale geldi. Dönüşüm çalışmalarıyla 55 milyon vatandaş, güvence altına alındı. Dünyada parmakla gösterilen TOKİ, 2002'den bu yana depreme dayanıklı 1 milyon 200 bin konut üretti. Afet bölgesinde binlerce bina yıkılırken, TOKİ'nin deprem bölgesindeki illerde yaptığı 134 bin konut, depreme dayanıklı sistemler sayesinde zarar görmedi.
81 KENTE DÖNÜŞÜM SÖZÜ
Türkiye'nin
son yüzyılda yaşadığı
en büyük felaketlerden
biri olan Kahramanmaraş
merkezli depremler nedeniyle seçim beyannamesinin
önemli bir kısmını baştan yazan AK
Parti, beyannamede ana ekseni dönüşüme ayırdı.
81 ilde güvenli yapılar kurmayı hedefleyen AK
Parti, evini dönüştürmek isteyen vatandaşa 15 yıla
varan finans desteği sunacak. 1999 öncesi yapılarda
risk analizi zorunlu olacak ve bina kimlik
sistemi tüm yapılarda zorunlu hale gelecek.
Her bir şehir için ayrı afet analizi ve risk
haritası oluşturulacak. Ayrıca afet
yönetiminde kurumların yetki
sınırları belirlenecek.