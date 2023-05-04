Kentsel dönüşüm bugüne nefes yarına umut oldu

Türkiye, tarih boyunca en büyük depremlerin yaşandığı ülkeler listesinde ilk sıralarda yer alıyor. Son yüzyılda büyüklüğü 7 ve üzeri olan 16 deprem gerçekleşti. Ülkemizi derinden sarsan Adana, Erzurum, Varto, Bingöl, Tokat, Erzincan, Van, Kütahya, Elazığ, İzmir ve Kahramanmaraş depremlerini yaşadık. 17 Ağustos'ta 18 bin canımızı, 6 Şubat'ta ise 50 bin 500 kişiyi kaybettik. Bu noktada can güvenliğini merkeze alan kentsel dönüşüm çalışmaları, son dönemde büyük bir hız kazandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2012'de "Bedeli ne olursa olsun, yapacağım" sözleriyle başlattığı deprem dönüşümü hamlesi, tüm ülkede hayata geçirildi. Bugüne kadar ülkemizde 3 milyon 300 bin konutun dönüşümü tamamlandı. 6.6 milyon ev ve işyerinin denetimi tamamlandı. 81 il ve 922 ilçede 250 bin konutun dönüşümü ise devam ediyor.Afetlere karşı risk taşıyan tüm binalar kentsel dönüşüm kapsamında yenilenirken, şehirler ülkelerle yarışır hale geldi. Dönüşüm çalışmalarıyla 55 milyon vatandaş, güvence altına alındı. Dünyada parmakla gösterilen TOKİ, 2002'den bu yana depreme dayanıklı 1 milyon 200 bin konut üretti. Afet bölgesinde binlerce bina yıkılırken, TOKİ'nin deprem bölgesindeki illerde yaptığı 134 bin konut, depreme dayanıklı sistemler sayesinde zarar görmedi.Türkiye'ninson yüzyılda yaşadığıen büyük felaketlerdenbiri olan Kahramanmaraşmerkezli depremler nedeniyle seçim beyannamesininönemli bir kısmını baştan yazan AKParti, beyannamede ana ekseni dönüşüme ayırdı.81 ilde güvenli yapılar kurmayı hedefleyen AKParti, evini dönüştürmek isteyen vatandaşa 15 yılavaran finans desteği sunacak. 1999 öncesi yapılardarisk analizi zorunlu olacak ve bina kimliksistemi tüm yapılarda zorunlu hale gelecek.Her bir şehir için ayrı afet analizi ve riskharitası oluşturulacak. Ayrıca afetyönetiminde kurumların yetkisınırları belirlenecek.