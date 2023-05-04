‘Kılıçdaroğlu seçilmek için HDP’ye sarıldı’

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekât Daire Başkanlığı'na FETÖ'cü hainlerin düzenlediği hava saldırısında şehit düşen Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in annesi Emine Güler, HDP ile ittifak yapan 6'lı koalisyona ve cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi. CHP'nin giderek halktan ve milliyetçilikten uzaklaştığını belirten şehit annesi Emine Güler, "Bunların ittifakı ihanet ittifakı" dedi.Kılıçdaroğlu'nun 9 kez seçim kaybetmenin verdiği psikolojiyle farklı arayışlar içerisine girdiğini belirten şehit annesi Emine Güler, "Kemal Kılıçdaroğlu yanlış üzerine yanlış yapıyor. Tabiri caizse freni patlamış ve kontrolden çıkmış kamyon gibi sağa sola çarpıyor. Kılıçdaroğlu, bir seçim daha kaybetmemek için HDP ile kol kola girip ittifak yapıyor. Kılıçdaroğlu'na kimlerin sufle verdiği açıkça ortada" dedi.Bir şehit annesi olarak Kılıçdaroğlu'na hakkını helal etmediğini belirten Emine Güler, "Bunlar şehitlerden de utanmıyorlar. Benim yavrum 15 Temmuz gecesi neden şehit düştü. Güneydoğu da askerimiz neden şehit düştü? Siyasi menfaati için şehitleri, şehit ailelerini ve gazileri hiçe saydılar. O yüzden artık CHP ve beraberindekiler bizim için bir anlam ifade etmiyor. Atalarımız çok güzel söylemiş, 'Bana arkadaşını söyle sana kim olduğunu söyleyeyim.' CHP'nin arkadaşı HDP olduğuna göre kim olduğu da zaten ortada" diye konuştu.