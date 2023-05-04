Akşener’in ’hocam’ dediği HDP’li Mithat Sancar’dan skandal açıklama: Kayyumları kaldıracağız, zindanları boşaltacağız

"ZİNDANLARDA TUTULAN KARDEŞLERİMİZİ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURACAĞIZ"

Mithat Sancar, muhalefetin seçimi kazanması durumunda, zindanlarda tutulan kardeşlerini özgürlüğe kavuşturacaklarını söyledi.

"KAYYUM ATANAN BELEDİYELERİ GERİ ALACAĞIZ"

Skandal açıklamalarını sürdüren Sancar, seçimlerin hemen ardından terör örgütüyle ilişkileri nedeniyle kayyum atanan belediyeleri tekrar alacaklarını belirtti.

HDP'li Mithat Sancar'dan skandal açıklama: "Kayyumları kaldıracağız, zindanları boşaltacağız" | Video

"HEPİMİZ BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"

Bitlis mitinginde kara propaganda yapan Mithat Sancar şunları söyledi:

Halkımızın iradesine kayyumlarla darbe yapan, siyasetçilerimizi kumpas davalarıyla cezaevlerinde rehin tutunlar bu darbeci rejimin sahipleridir. AKP-MHP iktidarı mutlaka göndereceğiz. Kayyum atanan belediyelerimize halkımızın iradesi ile yeniden döneceğiz. Zindanlarda haksızca rehin tutulan kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturacağız. Bu günler yakındır. Bizler kazanınca ülkedeki tüm emekçiler, yoksullar ve hepimiz birlikte kazanacağız. Demokrasiyi ve barışı biz getireceğiz. Onun için Meclise en yüksek temsiliyette girmemizi sağlamanız gerekiyor