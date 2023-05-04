Haberler Gündem Haberleri Akşener'in 'hocam' dediği HDP’li Mithat Sancar’dan skandal açıklama: Kayyumları kaldıracağız, zindanları boşaltacağız
Giriş Tarihi: 4.5.2023 16:04 Son Güncelleme: 4.5.2023 16:42

Akşener'in 'hocam' dediği HDP’li Mithat Sancar’dan skandal açıklama: Kayyumları kaldıracağız, zindanları boşaltacağız

7'li koalisyonun ortağı ve terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı HDP, giderek vites yükseltiyor. Seçimlere kısa bir süre kalmışken skandal taleplerini açık açık dillendiren HDP'liler, toplumun sinir uçlarına dokunan açıklamalarda bulunuyor. Bitlis'te konuşan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ‘Hocam’ dediği HDP’li Mithat Sancar seçimi kazandıkları takdirde, "Kayyumları kaldıracağız, zindanları boşaltacağız" dedi.

Akşener’in ’hocam’ dediği HDP’li Mithat Sancar’dan skandal açıklama: Kayyumları kaldıracağız, zindanları boşaltacağız

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP ile ilişkisi dikkat çekerken HDP kanadından her gün el yükselten açıklamalar gelmeye devam ediyor.

HDP VE PKK'YA NE VAAT EDİLDİ?

Kılıçdaroğlu'na her türlü desteği veren HDP'ye neler vaat edildiği açıklanmazken HDP''liler yaptıkları açıklamalarla verilen vaatleri açıklamayı sürdürüyor. HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin Bitlis mitinginde konuştu.

Daha önce terör elebaşı Öcalan'a özgürlük getireceğiz gibi vaatlerde bulunan HDP'liler son günlerde yaptıkları açıklamalarda cezaevlerini boşaltacağız vurgusu yapmayı sürdürüyor.

"ZİNDANLARDA TUTULAN KARDEŞLERİMİZİ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTURACAĞIZ"

Mithat Sancar, muhalefetin seçimi kazanması durumunda, zindanlarda tutulan kardeşlerini özgürlüğe kavuşturacaklarını söyledi.

"KAYYUM ATANAN BELEDİYELERİ GERİ ALACAĞIZ"

Skandal açıklamalarını sürdüren Sancar, seçimlerin hemen ardından terör örgütüyle ilişkileri nedeniyle kayyum atanan belediyeleri tekrar alacaklarını belirtti.

HDP'li Mithat Sancar'dan skandal açıklama: "Kayyumları kaldıracağız, zindanları boşaltacağız" | Video

"HEPİMİZ BİRLİKTE KAZANACAĞIZ"

Bitlis mitinginde kara propaganda yapan Mithat Sancar şunları söyledi:

Halkımızın iradesine kayyumlarla darbe yapan, siyasetçilerimizi kumpas davalarıyla cezaevlerinde rehin tutunlar bu darbeci rejimin sahipleridir. AKP-MHP iktidarı mutlaka göndereceğiz. Kayyum atanan belediyelerimize halkımızın iradesi ile yeniden döneceğiz. Zindanlarda haksızca rehin tutulan kardeşlerimizi özgürlüğüne kavuşturacağız. Bu günler yakındır. Bizler kazanınca ülkedeki tüm emekçiler, yoksullar ve hepimiz birlikte kazanacağız. Demokrasiyi ve barışı biz getireceğiz. Onun için Meclise en yüksek temsiliyette girmemizi sağlamanız gerekiyor

AKŞENER SANCAR İÇİN 'HOCAM' DEMİŞTİ...

PKK taşeronu HDP'nin Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'a "Mithat Hoca" diyen Meral Akşener, ilişkilerdeki sağduyunun derinleşmesi gerektiğini söylemişti...

KILIÇDAROĞLU DESTEĞİYLE EL YÜKSELTTİLER!

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'den geçtiğimiz gün yapılan açıklamada, "Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararı aldık. Türkiye halklarını Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermeye çağırıyoruz" denilmişti.

HDP'li Mithat Sancar, CHP'nin kanalı Halk TV'de, "Bir oy HDP'ye bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na" diyerek, Yedili Masa'nın seçimlerdeki Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'na oy istedi.

CHP'li Tanrıkulu'nun terör seviciliği kabardı! PKK'nın kurulduğu yerden oy istedi CHP’nin Van mitinginde skandal: Öcalan sloganı attılar Türk bayrağını çiğnediler Son dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van mitinginde 'Abdullah Öcalan' sloganları atan 2 kişi gözaltında Babacan’a ‘kendine yazık ettin’ diyen esnaf SABAH’a konuştu: HDP ile kol kola olması bizi kahretti

ARKADAŞINA GÖNDER
Akşener'in 'hocam' dediği HDP’li Mithat Sancar’dan skandal açıklama: Kayyumları kaldıracağız, zindanları boşaltacağız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA