Kızlar eğitimde erkekleri geçti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, eğitim alanında atılan adımlara ilişkin SABAH'ın sorularını yanıtlarken muhalefetin dayanaksız yaklaşımlarını da değerlendirdi:(Muhalefete) Okulda 5 yaşı zorunlu yapacaklarını ifade ediyorlar, zaten yüzde 99.9 oran. Liseyi üç yıla indireceklerini ama 100 bin öğretmen ataması yapacaklarını söylüyorlar. Süreyi üç yıla indirdiğin zaman 85 bin öğretmen norm fazlası oluyor, sistemden çıkıyor. Nasıl 100 bin öğretmen ataması yapılacak? Hesap bilmiyorlar.Kız çocuklarının okullaşma problemi çözüldü. Kızlar hem liselerde hem yüksekokullarda erkekleri geçti ve Kovid-19'da, depremde okulları hiç terk etmediler, dersini en çok takip eden kız çocukları oldu.Öğretmen Bilişim Ağı'nı kurduk. 2020'de öğretmen başına düşen eğitim 44 saatti. 2022 yılında 200 saate çıktı. En az bir eğitime katılmayan öğretmen kalmadı. Genelde yabancı dil, hitabet, çevre bilinciyle ilgili dersler tercih edildi.Depremler sonrasında eğitim camiası özverili çalışmalar yaptı. Yakınlarını kaybeden öğretmenler gördük. Gelip enkaz altında çalıştılar. O süreci kurtaran öğretmenler oldu. 6 Şubat'ta ücretsiz yemek verecektik. Hazırlıklarımızı yapmıştık. Günlük 2 milyon sıcak yemek sağladık.Üç dil hakiki manada bilinmiyor. Türkçe, matematik ve yabancı dil. Başlattığımız seferberlikle matematiği yaşamı anlama aracı olarak gösteriyoruz.bin 700 anaokulu yaptık. Eğitimde fırsat eşitliği kaynağında çözüldü. Mesleki eğitim merkezlerinden mezun olanların yüzde 88'i istihdam ediliyor. Almanya'dan bile yüksek. İstanbul'da bin anaokulu hedefine ulaştık. Okul öncesine başlayan çocuğun eğitimde ve istihdamda kalma süresi artıyor. Anne, 10 bin maaş alıp 5 bini kreşe veriyordu. Ondan dolayı geri çekiliyordu. Artık istihdama katılıyor. Nesiller nitelikle yetişecek. Kadın istihdamı daha da artacak.