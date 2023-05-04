Milliyetçiler zillete mesafeli tavrını koruyacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "3 Mayıs Türkçülük Günü" nedeniyle sosyal medya hesabından açıklama yaptı:"Türk milliyetçiliği devleti kuran, vatanı kurtaran, milletin tarihsel ve kültürel varlığını şuurla savunan, aynı şekilde milli birlik ve dayanışma hissiyatını felsefi bir derinlikle sahiplenen fikir zenginliğidir. Türk milliyetçiliği, Türk milletinin özü, istiklal ve istikbal iradesinin özgüvenidir. 3 Mayıs 1944 olayları Türk milliyetçilerinin sivil ve demokratik tepkisine sahne olmakla birlikte, haksızlığa, hukuksuzluğa ve husumetle beslenen önyargılara direnişi simgelemekte, Türk milliyetçiliğinin toplum ve siyaset alanına cemre gibi düşüşünün de miladıdır. Küresel angajmanlara göre politika belirleyenlere, yabancıların destek ve dönemsel ilgilerini çekebilmek maksadıyla marazi ve mahzurlu işbirliği içine giren siyasi devşirmelere Türk milliyetçileri ortak olmayacak, zillete mesafeli tavrını koruyacaktır."