CHP’nin Van mitinginde skandal: Öcalan sloganı attılar Türk bayrağını çiğnediler

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Van'daki mitinginde 'Dişe diş, kana kan, seninleyiz Öcalan" sloganları atılırken miting alanında az sayıdaki Türk bayrağı da çiğnendi.Terör örgütü uzantısı HDP'nin de yer aldığı 7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün yanına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu da alarak Van'da miting düzenledi. Skandal manzaraların yaşandığı mitingde HDP bayraklarının yoğunluğu ve 'Demirtaş'a özgürlük' sloganları dikkat çekti. Türk bayraklarının çiğnendiği Kılıçdaroğlu'nun mitinginde alana giren bir grup ise "Dişe diş, kana kan, seninleyiz Öcalan" sloganlarıyla yürüdü. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir şey olmamış gibi konuşmasına devam etmesi ve terör iltisakları nedeniyle görevden alınan HDP'li belediye başkanlarını savunması büyük tepki çekti.Kılıçdaroğlu'nun Van mitingiyle birlikte CHP-HDP ittifakı iyice ayyuka çıkarken, AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok ve MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ok, Kılıçdaroğlu ve ekibinin Atatürk'ün kurduğu CHP'yi HDP'lileştirdiğini söylerken, Bülbül ise "CHP-HDP arasındaki ilişkinin seçime kadar daha da ayyuka çıkmasını bekliyoruz" dedi.Bu arada HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, İzmit'te gerçekleştirilen mitingde, açık açık cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için oy istedi. Buldan yaptığı konuşmada, "14 Mayıs'ta bütün arkadaşlarım cezaevinden çıkacak" dedi.