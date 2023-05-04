Öğretmenler İzmir’de isyan etti: Soyer ve Kılıçdaroğlu’ndan hakkımızı istiyoruz

Eylem yapınca tekrar işe alındık. O eylemden sonra asgari ücretin yüzde 50 üzerinde bir maaşla sözleşme yapıldı. Tekrardan İZDOĞA şirketi üzerinden işe alındık. Yapılan protokol ile ilgili bize bilgi verilmedi. Biz kapsam dışı çalışan asgari ücretli öğretmenleriz. Daha önce asgari ücretin yüzde 50 üzerinde maaş alıyorduk. 4 ay bu şekilde gitti.