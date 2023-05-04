Türkiye 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerine kilitlendi. Son yılların en kiritik seçimi olarak nitelendirilen seçimlere az bir süre kalırken Oy Birliği Platformu da seçmen iradesinin sandığa tam ve eksiksiz yansıması için çalışmalarını hızlandırdı.

Seçim tarihinde bir ilk! Oy Birliği Platformu'ndan yapay zeka destekli seçmen eğitimi | Video

İKİ AŞAMALI EĞİTİM

Seçmenlere yapay zeka yardımıyla eğitim veren Oy Birliği Platformu'nun Sözcüsü Ömer Şahan, eğitimlerin iki aşamada ilerlediğini kaydetti. İlk aşamanın sandık eğitimi olduğunu beliten Şahan, diğer aşamanın ise iletişim eğitimi olduğu söyledi.