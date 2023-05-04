Siren eylemine alkışlı destek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları AŞ'de yetkili sendika Türkiye Denizciler Sendikası ile devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşıya varılamaması nedeniyle başlatılan siren çalma eylemi devam ediyor. İlk eylemin 28 Nisan'da yapılması ve sendikanın 1 Mayıs itibarıyla düdük çalma eylemlerini her gün gerçekleştireceklerini açıklamasının ardından, Şehir Hatları'na bağlı vapurlarda, dün de 09.15'te bir dakika boyunca siren çalındı. Kadıköy'deki Bostancı İskelesi'nde Adalar Hattı'nda çalışan Şehir Hatları vapurlarında da siren çalma eylemi gerçekleştirildi. İskeleye yanaşan Barış Manço vapurunda da saat 9.15'te siren çalındı. Vapur ve iskele personeli alkışlayarak eyleme destek verdi.