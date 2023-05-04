Şırnak’ta büyük sevinç: Ülkemiz için mutluluk verici

Güneydoğu'da uzun yıllar terör olayları ile gündeme gelen Şırnak'ta bulunan petrol rezervleri bölgede heyecan yarattı. Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Bir dönem operasyonlarla gidilen Cudi ve Gabar'ın merkezinde artık petrol fışkırıyor. Hem kalite hem de rezerv olarak Türkiye'nin en zengin petrolü bulundu. Yüksek kaliteye sahip. Bulunan petrol kuyuları sayesinde Şırnak artık, Türkiye'nin petrol üssü olarak anılacak" dedi. Mehmet Kadri Tatar adlı vatandaş, "Şırnak'a iş sahası, iş istihdamı olacak. Türkiye büyüyecek. Ülkemiz için çok mutluluk verici" dedi. Sekvan Çetin ise "Şırnaklılar olarak çok sevindik. Bu şehrimiz için çok büyük bir nimettir. Rafinerinin şehrimize kurulmasını istiyoruz. Böylece binlerce kişi istihdam edilebilir" dedi.