Haberler Gündem Haberleri Şırnak’ta büyük sevinç: Ülkemiz için mutluluk verici
Giriş Tarihi: 4.5.2023

Şırnak’ta büyük sevinç: Ülkemiz için mutluluk verici

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Sekvan KÜDEN Sekvan KÜDEN
Şırnak’ta büyük sevinç: Ülkemiz için mutluluk verici
Güneydoğu'da uzun yıllar terör olayları ile gündeme gelen Şırnak'ta bulunan petrol rezervleri bölgede heyecan yarattı. Şırnak Valisi Osman Bilgin, "Bir dönem operasyonlarla gidilen Cudi ve Gabar'ın merkezinde artık petrol fışkırıyor. Hem kalite hem de rezerv olarak Türkiye'nin en zengin petrolü bulundu. Yüksek kaliteye sahip. Bulunan petrol kuyuları sayesinde Şırnak artık, Türkiye'nin petrol üssü olarak anılacak" dedi. Mehmet Kadri Tatar adlı vatandaş, "Şırnak'a iş sahası, iş istihdamı olacak. Türkiye büyüyecek. Ülkemiz için çok mutluluk verici" dedi. Sekvan Çetin ise "Şırnaklılar olarak çok sevindik. Bu şehrimiz için çok büyük bir nimettir. Rafinerinin şehrimize kurulmasını istiyoruz. Böylece binlerce kişi istihdam edilebilir" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Şırnak’ta büyük sevinç: Ülkemiz için mutluluk verici
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA