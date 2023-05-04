Son dakika: 40 güne 40 yılın işi! Başkan Erdoğan: Bize "başaramazsınız" diyenleri hüsrana uğrattık

Bu başarı, doğru bildiği yola yürümeyi göze alanların zaferidir. İnşallah çok daha büyük başarılara beraber imza atacağız. Türkiye Yüzyılı destanını 85 milyon olarak hep beraber yazacağız. Yeter ki kendimize inanalım, ülkemize güvenelim, umudumuzu asla kaybetmeyelim. Zafer, inananlarındır…"