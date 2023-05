Son dakika: Bahçeli: 14 Mayıs’taki seçimler demokrasi ve siyasi tarihimizin kilit taşıdır

Son dakika haberleri: Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Aydın mitinginde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bahçeli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"Aydın'ın tarihinde karanlık noktalar olmayacaktır. Zorlukları hep birlikte aşarız. Devletin gücü milletin ferasetiyle hep birlikte yaparız.Geçmişte yaptık, yine başarırız. Birlikte çok daha güçlüyüz. Çünkü hep birlikte Türkiye'yiz. Hep birlikte Türk milletiyiz. Geleceğin gücü Türkiye olacaktır. İnancımız budur. İrademiz budur. Bu nedenle 14 Mayıs seçimleri önemlidir.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazır mısınız? Şartlar ne olursa olsun sandığa gidecek misiniz? Bir oyunuzu MHP'ye bir oyunuzu da Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a verecek misiniz?

14 Mayıs cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri demokrasi ve siyasi tarihimizin kilit taşıdır.

"KILIÇDAROĞLU'NA VERİLECEK HER OY KANDİL'E GİDECEK"

Askerimizi şehit edenler Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek. PKK hepsini birden kafese almıştır. Verilecek her oy suikast, kanlı eylemlere hizmet edecek. CHP ve İYİ Parti'ye verilecek her oy Türkiye'nin önünü kesecek.