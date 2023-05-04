Son dakika: MİT’ten sınır ötesi operasyon! PKK/KCK’nın kilit ismi etkisiz hale getirildi

Suriye'den, güvenlik güçlerine ve sınır illere yönelik gerçekleştirilen eylem ve tacizlerde yer alan örgüt mensuplarının yetiştirilmesi amacıyla PKK/KCK tarafından Suriye'de açılan eğitim kamplarının genel sorumlusu olarak belirlenen Cudi Engizek kod adlı Ahmet Gümüş, 2022 yılında, Irak Gare'de, Apollo Akademiler Komutanlığı yönetiminde sorumlu olarak bulunduğunun öğrenilmesi üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı harekete geçti.





Alanda bulunan saha ajanlarını aktif hale getiren MİT, teröristi fiziki olarak takip etti. Yapılan uzun soluklu takip Irak Gare'de gerçekleştirilen operasyon ile etkisiz hale getirildi.