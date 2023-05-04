TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı’nda ziyarete açıldı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda dün halkın ziyaretine açıldı.Hizmete 10 Nisan'da alınan ve 17 Nisan'da İstanbul'daki Sarayburnu Limanı'nda vatandaşların ziyaretine açılan TCG Anadolu, Çanakkale Boğazı'ndan geçerek ulaştığı İzmir Alsancak Limanı'nda da ilk olarak gazetecileri ağırladı. Gemide, basın mensuplarına ağır araç, havuz ve uçuş güvertelerinde kapasiteye ve özelliklere ilişkin bilgilendirme yapıldı.Basın brifinginin ardından TCG Anadolu kapılarını İzmirlilere açtı.3 çocuk annesi 59 yaşındaki Mevlüde Taçna, "Geminin dışarıdan görünüşü ve heybeti büyük gurur yaşattı. Dosta güven, düşmana korku salıyor. İstanbul'da ziyarete açıldığında 'Keşke İzmir'e de gelse' demiştik. İzmir'de ziyarete açılınca çok mutlu olduk" dedi.62 yaşındaki engelli Yaşar Bulgur, "Duygularımı kelimelerle ifade edemiyorum. Bu vatanı kimseye vermeyiz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ederiz" dedi.İstanbul programı süresince 140 bin 55 kişiyi ağırlayan TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'nda da 10.00 ila 18.00 saatleri arasında 10 gün boyunca ziyaretçilerini kabul edecek.