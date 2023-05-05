AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe: İBB festival koyarak Yenikapı mitingini engelledi

ART NİYET SEZİLİYOR

Bunda dair gerekli açıklamaları yapın diye 1 haftadır söylüyoruz. Henüz bir açıklama gelmedi. Geldiyse de ben duymadım. Biz hakikatin peşindeyiz onlar gibi algının manipülasyonun peşinde değiliz ama bu soruyu sormak hakkımız. Ben aramak zorunda değilim sormak zorunda değilim. Demokrasiye saygı gereği o zaman Maltepe'ye de bir tane festival koysalardı. Burada bir art niyet seziliyor. Olup olmadıklarını kendileri açıklasın.

Şunu her zaman söylüyoruz AK Parti'nin sevdasını Cumhurbaşkanımıza olan aşkımızı İstanbulluyla buluşmalarını böyle basit oyunlarla engelleme şansı yok. Biz gerekirse denizin üzerinde de toplanır o mitingi yaparız. Bunlar bu tip manipülasyonlara girmeden oradaki kısıtlılığı görünce Büyükşehir'in oluşturduğu bu durum miting yapmayı engellemiştir. İster engellemek için yapsınlar ister rastgele bu kararı almış olsunlar ikisini de ihtimal veriyorum. 1 haftadır açıklama yapmadıkları için bilerek yaptıkları bir şeydir. Tesadüfen de olsa miting yapmayı kısıtlamıştır..

Şimdi 1 milyon kişinin katılımıyla bir miting yapacağız. 4 vasıta ya da 4 yöntemle Atatürk Havalimanı'na rahat bir şekilde ulaşabiliriz. Marmaray Yeşilköy durağımız Atatürk Havlimanı'nın yaya girişine yaklaşık 150 metre. Hem Anadolu yakasından hem Avrupa yakasından çok kolay ulaşabiliriz. Metro havaalanının içerisinde. Üçüncüsü biz ilçe merkezlerimizden mahallelerimizden irtibat ofislerimizden araçlar kaldırıyoruz. Dördüncüsü de toplu ulaşım araçları var otobüs metrobüs yine havaalanından geçen otobüsler var. Bunların ilanlarını da biz yapıyoruz. Deniz yoluyla da gelmek mümkün ama uzak kalıyor.".