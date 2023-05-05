Haberler Gündem Haberleri AK Parti Yüzyılın Mitingi’ne hazır: İl başkanlığı duyurdu! bu detaylara dikkat…
Giriş Tarihi: 5.5.2023 10:48 Son Güncelleme: 5.5.2023 11:14

AK Parti Yüzyılın Mitingi’ne hazır: İl başkanlığı duyurdu! bu detaylara dikkat…

AK Parti 7 Mayıs'ta Yüzyılın Mitingi sloganıyla Atatürk Havalimanı'nda düzenlenecek İstanbul Mitingi'ne hazırlanıyor. AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, 7 Mayıs Pazar günü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilecek "Yüzyılın Mitingi" için ulaşım rehberi hazırladı. Mitinge tarihi bir katılım beklediklerini söyleyen AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, "Evet Recep Tayyip Erdoğan 14 Mayıs'ta yapılacak seçimi kazandı kazanıyor dedirten işaret fişeğini atacağız. Orada bir milyon İstanbulluyla mitingimizi gerçekleştireceğiz." dedi.

AK Parti Yüzyılın Mitingi’ne hazır: İl başkanlığı duyurdu! bu detaylara dikkat…

İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Yüzyılın Mitingi" hedefiyle gerçekleştirilecek Büyük İstanbul Mitingi için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki çalışmalar aralıksız devam ediyor.

39 İLÇEDEN 10 BİN OTOBÜS

Milyonlara ev sahipliği yapması beklenen miting için vatandaşların alana rahatlıkla erişebilmesi adına ulaşım rehberi yayımlandı.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'nin gazetecilere verdiği bilgilere göre, vatandaşların miting alanına kolaylıkla ulaşabilmesi için 39 ilçeden toplamda 10 bin otobüs hareket edecek. Her ilçede otobüsler, ilçe başkanlıklarının belirlediği noktalardan hareket edecek.

MARMARAY İLE GELMEK İSTEYENLER:

Alana Marmaray ile gelmek isteyenler Yeşilyurt-Yeşilköy durağında inecek. Buradan miting alanına kısa aralıklarla sık sık ücretsiz ring seferleri yapılacak.

METRO HATTI:

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı'nı tercih edecek olanlar, G-1 ve G-2 kapılarından yaya olarak miting alanına ulaşabilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Parti Yüzyılın Mitingi’ne hazır: İl başkanlığı duyurdu! bu detaylara dikkat…
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA