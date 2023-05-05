Bahçeli Çorum’da vatandaşlara seslendi

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Çorumlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 9 gün sonra yapılacak seçimlerin demokrasimizin geleceğine hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini niyaz ediyorum. Demokratik bir yarışın gerçekleşmesini diliyor, seçime katılacak partilere başarılar diliyorum.

Çorum'da eyyamcılık yoktur, yalana tevasül edenin haysiyetinden söz edilemez. Çorum'un hükümran bir mazisi vardır. Şimdi yeni bir gelecek önümüzdedir. 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır. Lider ülke Türkiye'nin meşalesi yıkılmıştır. Geleceğin gücü Türkiye'dir.