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Giriş Tarihi: 5.5.2023 14:48 Son Güncelleme: 5.5.2023 15:05

Bahçeli Çorum'da vatandaşlara seslendi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çorum'da 'Aziz Milletim Sıra Sende' mitinginde konuşuyor.

Bahçeli Çorum’da vatandaşlara seslendi

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Çorumlu kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. 9 gün sonra yapılacak seçimlerin demokrasimizin geleceğine hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini niyaz ediyorum. Demokratik bir yarışın gerçekleşmesini diliyor, seçime katılacak partilere başarılar diliyorum.

Çorum'da eyyamcılık yoktur, yalana tevasül edenin haysiyetinden söz edilemez. Çorum'un hükümran bir mazisi vardır. Şimdi yeni bir gelecek önümüzdedir. 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır. Lider ülke Türkiye'nin meşalesi yıkılmıştır. Geleceğin gücü Türkiye'dir.

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Bahçeli Çorum'da vatandaşlara seslendi
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