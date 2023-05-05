Bakan Akar: 3 günde Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 13 terörist etkisiz hale getirildi





'BAZILARI TERÖRİSTLERLE KONUŞUYOR'

Büyük ve güçlü Türkiye için azim ve kararlılıkla çalıştıklarını vurgulayan Akar, "Mehmetçik, ülkemizin bekası ve güvenliği için gerekenleri yaptı, yapmaya devam ediyor. Teröristlerin efendileri var. Onlar ne söylerse, teröristler onları yaparlar. Bunlar kukla, maşa. Karşımızdaki kuklaları, efendileri için işe yaramaz, kullanılmaz hale getirmeye çalışıyoruz. O noktaya da geldik, geliyoruz. Bu konuda çok ciddi göstergeler var. Elebaşları hem efendilerine, 'bizi kurtarın' diyor hem de teröristlere 'bekleyin' diyerek seçimi bir umut olarak gösteriyor. Bazıları teröristlerle konuşuyor, bunların talimatlarını iletiyor, vaatlerde bulunuyor. 'Teröristleri serbest bırakacağız, haklarını iade edeceğiz' diyorlar. Bunları da açıkça söylüyorlar. Bu, 20 sene geri gitmemiz anlamına geliyor. Buna imkan vermemek gerekiyor" diye konuştu.