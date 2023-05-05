Bakan Akar: 8 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi

Seçim döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve onun liderliğindeki Türkiye'yi sevmeyenlerin tezvirat yaptığını bildiren Akar, "Niye? Dediklerini yapmıyoruz. Yapmayacağız. Biz sadece ülkemizin hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" diye konuştu. Batıdaki gazete ve dergilerin tezviratlarına dikkati çeken Akar, "Bunlar güya gerçekleri, doğruları anlatan saygın basın kuruluşları. Şu anda biraz menfaatlerine ters olduğu için her türlü tezviratı, yalanı yapıyor, her türlü gerçek dışı çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunun görülmesi lazım" açıklamasında bulundu.