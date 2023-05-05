Başkan Erdoğan Van mitinginde açıklamalarda bulunuyor

14 Mayıs akşamı hep birlikte bir başka güleceğiz. Siyasi uzantıları o eski günlerin hayaliyle yaşıyorsa da o iş bitti. İstismar siyaseti yapanların dönüp dolaşıp kimin arkasına sığındığını biliyorsunuz. Diyarbakır annerlerinin acısını biliyorsunuz. Onları Kandil'e kimler kaçırdı biliyorsunuz. Bunların Kürtlükle alası yok. Bunlar sadece vahşet kusuyor.

Kürt kardeşlerimize her türlü zulmü yapan CHP'ye payanda oldular. CHP gelip burada miting yapamazdı. Geldiler HDP ile yaptılar. "Dişe diş kana kan" diyerek ifade ettiler. Bu ülkenin başına bir CHP'li getirmek için sizin karşınıza getirdiklerinde bunun hesabını sormayacak mısınız?

96 MİLYARLIK KAMU YATIRIMI

2011 depremin ardından Van'ı adeta yeni baştan inşa ettik. Bugüne kadar Van'da TOKİ kanalıyla 24 bin konutu bitirdik sahiplerine verdik. Van'ı daha da güzelleştirecek bir hazırlığın içersiindeyiz. Bu CHP'lilere bu HDP'lilere bir sormak lazım, siz Van'a ne kazandırdınız? Barajları, okulları, yolları, doğalgazı saymıyorum bile. Çevre yolunun inşası sürüyor. Karadeniz limanlarını İran'a, Ortadoğu'ya Van üzerinden bağlama çalışmaları devam ediyor. Van'a 21 yılda tam 96 milyar liralık kamu yatırımı yaptık. Bunu katlayarak artıracağız.

Van, 14 Mayıs'ta tercihimizi doğrudan yana yapıyoruz muyuz? 14 Mayıs'ta sandıkları patlatıyoruz muyuz?

CHP, İyi Parti, HDP LGBT'ci. AK Parti'nin kitabında, MHP'de Cumhur İttifakı'nda yok. Biz ailenin kutsiyetine inanıyoruz.

Bu Selo, benim 51 Kürt kardeşimin ölümüne neden oldu. Bay Bay Kemal, gelince onu çıkartacağız diyor. Biz iktidarda olduğumuz sürece benim 51 kardeşimin ölümüne neden olanlara biz içerden çık demeyiz.

Bu masanın rotası olmadığı için nereye iterseniz oraya gidiyor. Kaptanı Kılıçdaroğlu gibi görünüyor ama onun tek görevi mutfakta video çekmek. Sabah kim erken kalkarsa masa o tarafa doğru gidiyor. İpin ucu başkalarının elinde olunca, bunlar kendilerine tanınan hareket alanında savruluyor.

85 milyon vatandaş, tarihinin en güvenli, huzurlu, rahat, müreffeh dönemini yaşarken, Türkiye'yi eski karanlık günlerine döndürmenin kime faydası var? Birileri kandan, kaostan beslendiği için onların bu tabloya çok ihtiyacı var.