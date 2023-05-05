CHP’de taciz skandal derken şimdi de çocuğa şiddet

Seçimlere sayılı günler kala Bursa'da CHP'nin seçim bürosunda skandal bir olay yaşandı. Bu kadarına da pes dedirten ve vicdanları sızlatan olay Orhangazi ilçesi Horhor Caddesi üzerindeki CHP seçim bürosunda meydana geldi. Sokakta arkadaşlarıyla gezen 10 yaşındaki çocuk, Ak Parti seçim bürosuna girdiğinde kendisine verilen rüzgar gülü oynayarak dışarıya çıktı. Daha sonra aynı cadde üzerindeki CHP'nin seçim bürosuna giren çocuk, burada çaycılık yapan Mustafa A isimli şahıs tarafından tepkiyle karşılandı.

Saldırgan Mustafa A, çocuğun elinde, üzerinde Başkan Erdoğan'ın resimlerinin basılı olduğu rüzgar gülünü görünce deliye döndü. Elindeki kaynar sıcak cay bardağını çocuğa canice fırlatan saldırgan, acı içinde seçim bürosundan kaçmaya çalışan çocuğun arkasından da çocuğun ayağından çıkan terliği fırlattı. Ağlayarak sokağa kaçan çocuğu yakındaki AK Parti seçim bürosundaki vatandaşlar gördü. 10 yaşındaki çocuk partililerce hastaneye götürüldü.

BİRİNCİ DERECEDE YANIK TESPİT EDİLDİ

AK Partili seçim bürosundaki vatandaşlar tarafından hastaneye kaldırılan çocuğun ilk tedavisinde boynu ve omzunda birinci derece ciddi yanıklar tespit edildi. Hemen tedaviye alınan çocuğun ailesi de hemen hastaneye koştu. Suriyeli sığınmacı bir ailenin çocuğu olduğu öğrenilen El Yasin'in yanık tedavisi sürerken, ailesi ise hemen İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek saldırgan şahıstan şikayetçi oldu. Polisin Emniyete getirdiği Mustafa A. ifadesini verdikten sonra serbest bırakıldı.

"YAŞANAN BU OLAYI KINIYORUZ"

Skandal olayın ardından yaşananlarla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Orhangazi İlçe Başkanı Gökhan Ulusu, 'Orhangazi'mizde ne yazık ki vicdanları yaralayan, insanlık dışı bir olay gerçekleşmiştir. Seçimlere az bir süre kala yaşanan bu olay Millet ittifakının insani değerlerden ne kadar uzak olduğunu ne yazık ki bir kez daha gözler önüne sermiştir. Yaşanan olayı kınıyoruz. Ayrıca bu cani ve insanlık dışı olayın sorumlusu olan şahsın halen daha aynı seçim bürosunda Millet İttifakı tarafından korunup sahip çıkılmasını da ayrıca kınıyoruz. Biz; dili, dini, ırkı her ne olursa olsun, insani değerlerimizi korumalı ve saygı duymalıyız. Yunus Emre'nin dediği gibi "Yaratılanı severiz, yaratandan ötürü" düsturu ile hareket ediyoruz. Yaşanan bu olayı bir kez daha kınıyor ve sonuna kadar da bu olayın takipçisi olacağımızı belirtmek istiyorum.' dedi.

YANLIŞLIKLA DÖKÜLMÜŞ

Çocuğa şiddet olayıyla ilgili açıklama yapan CHP İlçe Başkanı Tanju Vural ise, olayın büyütüldüğünü söyledi. Seçim bürosuna giren çocuklardan birinin çay ocağının altında saklandığını o sırada çay dağıtan Mustafa A'nın da çayı elinden düşürdüğünü ileri sürdü. Yapılan açıklama gerçekten uzak ve yaşanan olay kadar skandal olarak değerlendirildi.