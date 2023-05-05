CHP’nin milletvekili listelerini eleştiren AK Partili Bursalı seçim gecesi manşetini attı

İzmirli tecrübeli gazeteci ve çiçeği burnunda siyasetçi AK Parti İzmir 1. Bölge Milletvekili Adayı Şebnem Bursalı, İzmir'deki seçim çalışmalarını, katıldığı bir televizyon programında yorumladı. 30 yıldır aralıksız olarak gazetecilik yaptığını hatırlatan Bursalı, vatandaşla bir siyasetçi olarak temas kurmanın çok farklı bir duygu olduğunu dile getirdi. Gazetecilik yaptığı dönemde pek çok siyasetçiyi takip ettiğini kaydeden AK Partili Bursalı, "Şunu söylemeliyim milletle kucaklaşmak çok güzel. 30 yıllık gazeteciliğin ardından siyaseti icra eden kısmına geçmek kolay değil elbette. İzmirli 80 meslektaşımla bir araya geldik bir süre önce. Sahaya indikten sonra dedim ki çok haksızlık yapmışız siyasilere çünkü kolay bir şey değil. Ama işin özü de bu millete hizmet yolunda aktif olmanın güzelliği çok farklı ve çok keyifli bir şey" diye konuştu.

SAHA GÖZLEMLERİ ÜZERİNDEN YEREL YÖNETİMİ ELEŞTİRDİ

İzmir 1. Bölge Milletvekili Ömür Şanlı ve teşkilat mensuplarıyla her gün birbirinden dolu programlara imza attıklarını söyleyen AK Partili Bursalı, "İzmir'den milletvekili adayı olarak açıklandığımda işimin pek kolay olmadığı yönünde yorumlar aldım. Ancak sahada çok farklı bir tabloyla karşılaştım. Güzel İzmir'de hangi kesime dokunsak muhteşem bir teveccühle karşılaşıyoruz. Bugüne kadar tek bir olumsuz tepkiyle karşılaşmadım. Ama şunu görüyoruz, İzmirli 25 yıldır kenti yöneten CHPli belediyelerin hizmet üretememesinden, altyapı yetersizliğinden şikayetçi. Narlıdere'de kentin göbeğinde yangın çıkıyor ve itfaiyenin yetersiz kaldığını görüyorsunuz. Köpüğü, suyu bitiyor. Tek tesellimiz can kaybının olmaması. Ancak hasarın bu denli büyük olmasının nedeni yetersiz müdahale" dedi.

ATATÜRK'ÜN KALESİNDE ATATÜRK DÜŞMANI ADAYI DAYATIYORLAR

İzmir'in CHP'nin kalesi olduğu yönündeki söylemlerin gerçeği yansıtmadığına dikkat çeken Milletvekili Adayı Bursalı, "İzmir CHP kalesi falan değil, İzmir bir şeylerin kalesiyse Cumhuriyet'in, laikliğin, Atatürkçülük'ün hizmet üretmenin kalesidir. Bir partiye mal edilebilecek boyutta bir kent asla değil İzmir'imiz. CHP'nin İzmir listesi Türkiye listesinden çok da farklı değil aslında. Atatürk'e, Atatürkçülük'e, Kemalizm'e hakaret eden, 'Irkçı' diyen bir kişi, İzmir listelerinde benim de bulunduğum 1. Bölgede liste başı aday yapıldı. İzmir'deki Atatürkçülere, Atatürk düşmanlarını seçmeleri için dayatıyorsunuz. İzmir için hem de 1. Sıradan aday yapıyorsunuz. Bunun sandıklarda mutlaka geri dönüşü olacaktır. İzmirli sandıkta Cumhuriyet Halk Partisi'nin listesine atacağı tokadı göreceksiniz. CHP'nin İzmir'deki oyunun düşeceğine inanıyorum. Yerli ve milli bir uçak yapıyoruz, tankımızdan gemimize kadar her şeyimizin yerli ve milli olması için mücadele ediyoruz, böyle bir savunma sanayi ile gurur duymak varken, bakıyorsunuz teröriste terörist diyemeyen, terör örgütünün siyasi uzantısı rahatsız oluyor. Çünkü bizim 40 bin şehidimizin müsebbibi olan Kandil'deki teröristlere bombalar yağdıracağımızı bildiklerinden bu yatırımları istemiyorlar. Onların istememesini anlıyorum ama kendisini Cumhuriyet'in bekçisi olarak lanse eden Cumhuriyet Halk Partisi'nin, kendisini milliyetçi olarak ifade eden İyi Parti'nin hala daha HDP ile nasıl kendilerini yan yana konumlandırdıklarını anlamak mümkün değil" diye konuştu.

AK PARTİ HÜKÜMETLERİ İZMİR'E BÜYÜK YATIRIMLAR YAPTI

AK Parti hükümetlerinin 21 yıllık iktidarı süresince İzmir'e büyük yatırımlar yaptığını ifade eden Bursalı, "Kurtuluşun ve kuruluşun şehri İzmir'de Cumhuriyet'in ekonomi temellerinin atıldığı İktisat Kongresi'ni 100 yıl sonra aynı yerinde yeniden inşa ettiğimiz binasında bir kez daha gerçekleştirdik. Bakanlarımızın da katılımlarıyla spordan teknolojiye farklı alanlarda yapılan yatırımların açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Milli gururumuz, donanmanızın en büyük savaş gemisi, dünyanın ilk SİHA gemisi TCG Anadolu şu an İzmir Limanı'nda hemşehrilerimizle buluşuyor. Tüm bu dev yatırımlar hız kesmeden devam edecek" dedi.

BURSALI'DAN SEÇİM GECESİ MANŞETİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhur İttifakı'nın İzmir'de rekor bir oy alacağını dile getiren Bursalı, "İnanıyorum ki İzmirli hemşehrilerimiz 14 Mayıs'ta hizmet üretmeyenlere mesajını sandıkta verecek. Bu mesaj aslında tüm ülkemizden dünyaya da verilecek. Tecrübeli bir gazeteci olarak seçim gecesi 'Türkiye Yüzyılı resmen başladı' diye manşet atardım. Cumhurbaşkanımız Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci yüzyılını Türkiye Yüzyılı olarak ilan etti, her yönüyle yeni bir şahlanışın dönemi olarak ilan etti. Tabi bu milletin desteği olmadan olmaz, o yüzden AK Parti olarak Cumhur İttifakı olarak sandıklardan alacağımız o güçlü destekle Türkiye Yüzyılı'nı resmen başlatacağız. Seçimlere çok az bir süre kaldı, bu süre içinde AK Parti olarak atılmadık adım, sıkılmadık el bırakmadan yaptıklarımızı ve yapacaklarımızı anlatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.