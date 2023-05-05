‘Çiçek gibi araba’ diyerek Togg’un üzerine çiçek yağdırdılar

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, verdiği sözü yerine getirerek belediye envanterine alınan Anadolu kırmızısı rengindeki Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg ile Akşehir ilçesine gitti. Merakla Türkiye'nin ilk yerli ve milli aracı Togg'u bekleyen yüzlerce vatandaş, "Çiçek gibi araba", "Akşehir kirazı kırmızısı" diyerek aracın üzerine çiçekler attılar.Aracın ön kısmı çiçeklerle kaplanırken, Başkan Altay zaman zaman önünü görmekte bile zorlandı. Başkan Altay, "Akşehir'e verdiğimiz sözü tuttuk, Togg'u Akşehirli hemşerilerimizle buluşturduk. Onlar da büyük bir ilgi gösterdi. Hak ettiği gibi Togg'u çiçeklerle karşıladılar" dedi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın Başiskele ilçesindeki bir etkinliğe makam aracı olarak aldığı Togg'un direksiyonuna geçerek geldi.