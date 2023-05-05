DEAŞ’a 23 ilde operasyon: 74 gözaltı

Başsavcılığın soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilenlerin yakalanması amacıyla Diyarbakır merkezli 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Terörle Mücadele Şubesi polisleri 74 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildiği operasyonda, gözaltına alınanlar ifade işlemleri için Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi. Özel Harekât Polisleri'nin de zırhlı araçlarla destek verdiği operasyonun devam ettiği belirtilirken, gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.