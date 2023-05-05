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Giriş Tarihi: 5.5.2023 11:37

DEAŞ’a 23 ilde operasyon: 74 gözaltı

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen soruşturma kapsamında, yeni bir yapılanma içerisinde olduğu tespit edilen terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon için bugün sabah saatlerinde düğmeye basıldı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
DEAŞ’a 23 ilde operasyon: 74 gözaltı

Başsavcılığın soruşturmasında, haklarında gözaltı kararı verilenlerin yakalanması amacıyla Diyarbakır merkezli 23 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda, Terörle Mücadele Şubesi polisleri 74 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanlar ile dijital materyaller ele geçirildiği operasyonda, gözaltına alınanlar ifade işlemleri için Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ne getirildi. Özel Harekât Polisleri'nin de zırhlı araçlarla destek verdiği operasyonun devam ettiği belirtilirken, gözaltı sayısının artabileceği ifade edildi.

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DEAŞ’a 23 ilde operasyon: 74 gözaltı
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