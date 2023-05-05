Fatih Erbakan Bingöl’den Millet İttifakı’na yüklendi

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bingöl'deki seçim mitinginde halkla buluştu. Partisinin seçim stratejisi hakkında açıklamalarda bulunan Erbakan, seçimler öncesinde alınan stratejik bir kararla Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere girdiklerini söyledi.

Millet İttifakı'na yüklenen Erbakan LGBT'ye destek olanların Bingöl'den oy alamayacaklarını vurguladı. Ayrıca, başörtüsüne anayasal güvence getirilmesi konusunda da Bingöllülerin 7'li masaya geçit vermeyeceğini ifade eden Erbakan'ın Bingöllülerin 14 Mayıs'ta sandıkta gereken cevabı en güzel şekilde vereceklerine inandığını söyledi

CHP zihniyetinin geçmişte olduğu gibi ülkeye devalüasyon, kıtlık, ekonomik kriz ve yoksulluk getireceğini kaydeden Erbakan CHP'nin ekonomiyi düzeltmek için Londra'dan daha fazla borç almayı içeren ekonomik planını da eleştirdi. Bunun halka daha fazla borç ve vergi yükü getireceğini kaydeden Erbakan CHP'nin ekonomik sorunlara tek çözümünün düşük faizle borç alıp vermek olduğunu, bunun sorunları çözmeyeceğini vurguladı.