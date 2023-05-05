Haluk Bayraktar’dan Ahmet Davutoğlu’un tekelleşme iddiasına tokat gibi cevap: Takoz koymayın yeter

"DÜNYADAN BİZE BENZER BİR ÖRNEK DAHA GÖSTEREBİLİR MİSİNİZ?"

Haluk Bayrakar, devetten hibe ve kredi desteği almadıklarını belirterek "Baykar, şimdiye kadar Ar-Ge yatırımınının tamamını öz kaynaklarıyla yaptı. Tek kuruş devlet hibesi ya da banka kredisi almadı. Elde ettiği tüm gelirlerin %75'ini, bu yılki gelirlerinin %99,3'ünü ihracattan kazandı. 2022 ihracatı 1.2 milyar dolar. Rekabetten neden korkalım? Türkiye'de toplam savunma harcamaları içinde Baykar'ın payı %1'in altında. Hangi tekelden bahsediyorsunuz? Baykar'ın öncülüğünde 2.5 Milyon ziyaretçinin katılımı ile düzenlenen Teknofest'te bu yıl yarışan 332 Bin takım ve 1 Milyon genç içinde 4.000'den fazla İHA takımı vardı. Bu yarışmalardan yepyeni teknoloji şirketleri doğuyor. Siz değil Türkiye'den, dünyadan bize benzer bir örnek daha gösterebilir misiniz? Baykar rekabetten kaçar mı? Desteklerken (!) keşke hakikati çarpıtmasaymışsınız." açıklamasında bulundu.