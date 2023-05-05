Haberler Gündem Haberleri Hapisten kurtulma hayali Kılıçdaroğlu'nda! Kobani'nin baş sorumlusu Demirtaş'tan açık destek
Giriş Tarihi: 5.5.2023 09:49 Son Güncelleme: 5.5.2023 09:58

Hapisten kurtulma hayali Kılıçdaroğlu'nda! Kobani'nin baş sorumlusu Demirtaş'tan açık destek

Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun özgürlük vadettiği HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, sosyal medya hesabı üzerinden 1 oy Yeşil Sol Parti'ye 1 oy da Kılıçdaroğlu'na istedi. Hapisten kurtulmak için umudunu Kılıçdaroğlu'na bağlayan Demirtaş, "Allah yolunuzu açık etsin. Benim oyum sizedir" diyerek açık desteğini bir kez daha gözler önüne serdi.

MURAT YILDIRIM
Hapisten kurtulma hayali Kılıçdaroğlu’nda! Kobani’nin baş sorumlusu Demirtaş’tan açık destek

Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği 6-8 Ekim olaylarının baş sorumluları arasında gösterilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Demirtaş, sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu lehine propaganda üstüne propaganda yapıyor.

Kılıçdaroğlu'nun suçsuz olarak gördüğü ve özgürlük vadettiği Demirtaş, geçmiş senelerde "PKK terör örgütü değildir" ve "Apo'nun heykelini dikeceğiz" sözleriyle de gündem olmuştu.

HDP, KANDİL VE EDİRNE'DEN AÇIK DESTEK

Sırtını Kılıçdaroğlu'na dayayan ve hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis istemine ilişkin kısa süre önce skandal bir açıklama yapan Demirtaş, "İddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs'ta yırtıp çöpe atacağız" diyecek kadar ileri gitmişti.

Son paylaşımlarında kendisine özgürlük vadeden Kılıçdaroğlu'na açık açık oy istemeye başlayan Demirtaş, "Sayın Kılıçdaroğlu, Allah yolunuzu açık etsin. Benim oyum sizedir. 1 oy Yeşil Sol Parti'ye 1 oy Kılıçdaroğlu'na" dedi.

Hemen hemen her gün Kandil'den destek mesajı alan Kılıçdaroğlu'na önceki gün HDP de açık desteğini ilan etmişti. PKK ve HDP'nin ardından Kılıçdaroğlu'na oy istemek için sıraya giren son isim Demirtaş oldu...

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Hapisten kurtulma hayali Kılıçdaroğlu'nda! Kobani'nin baş sorumlusu Demirtaş'tan açık destek
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