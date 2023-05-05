Hapisten kurtulma hayali Kılıçdaroğlu’nda! Kobani’nin baş sorumlusu Demirtaş’tan açık destek

Onlarca kişinin yaşamını yitirdiği 6-8 Ekim olaylarının baş sorumluları arasında gösterilen ve ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan Demirtaş, sosyal medya üzerinden Kılıçdaroğlu lehine propaganda üstüne propaganda yapıyor.
Kılıçdaroğlu'nun suçsuz olarak gördüğü ve özgürlük vadettiği Demirtaş, geçmiş senelerde "PKK terör örgütü değildir" ve "Apo'nun heykelini dikeceğiz" sözleriyle de gündem olmuştu.
Son paylaşımlarında kendisine özgürlük vadeden Kılıçdaroğlu'na açık açık oy istemeye başlayan Demirtaş, "Sayın Kılıçdaroğlu, Allah yolunuzu açık etsin. Benim oyum sizedir. 1 oy Yeşil Sol Parti'ye 1 oy Kılıçdaroğlu'na" dedi.
Hemen hemen her gün Kandil'den destek mesajı alan Kılıçdaroğlu'na önceki gün HDP de açık desteğini ilan etmişti. PKK ve HDP'nin ardından Kılıçdaroğlu'na oy istemek için sıraya giren son isim Demirtaş oldu...