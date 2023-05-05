Hapisten kurtulma hayali Kılıçdaroğlu’nda! Kobani’nin baş sorumlusu Demirtaş’tan açık destek

HDP, KANDİL VE EDİRNE'DEN AÇIK DESTEK

Sırtını Kılıçdaroğlu'na dayayan ve hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis istemine ilişkin kısa süre önce skandal bir açıklama yapan Demirtaş, "İddianameyi de mütalaayı da 14 Mayıs'ta yırtıp çöpe atacağız" diyecek kadar ileri gitmişti.