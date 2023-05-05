Haberler Gündem Haberleri İzmirli depremzedelere büyük şok! Soyer depremzedelerin oturdukları daireleri satışa çıkardı
Giriş Tarihi: 5.5.2023 11:59

İzmirli depremzedelere büyük şok! Soyer depremzedelerin oturdukları daireleri satışa çıkardı

Her fırsatta ‘depremzedelerin yanındayız’ diyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir depreminde evsiz kaldıkları için mülkiyeti belediyeye ait Uzundere'deki konutlara yerleştirdiği depremzedeleri sokağa atmak için harekete geçti. Geçtiğimiz aylarda belediye meclisinde AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin tüm itirazlarına rağmen söz konusu dairelerin satışı için karar aldıran Soyer, içinde depremzedelerin oturduğu 40 daireyi satışa çıkardı. Konutların satılması halinde dairelerde yaşama tutunmaya çalışan depremzedeler 30 ekim’deki depremden sonra ikinci şoku Uzundere’de yaşayacak. Depremzedeler deyim yerindeyse karga tulumba tahliye edilecek.

ERTAN GÜRCANER
İzmirli depremzedelere büyük şok! Soyer depremzedelerin oturdukları daireleri satışa çıkardı

30 Ekim 2020'de İzmir'de 117 vatandaşımızın ölümüne binlerce vatandaşın da evsiz kalmasına neden olan İzmir depremi sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 224 depremzede aileyi mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi'ne ait Uzundere'deki toplu konutlara yerleştirdi.

Soyer o süreçte talep etmeleri halinde oturdukları konutları depremzedelere uygun koşullarda satabileceklerinin sözünü de verdi.

DAİRELERİ BOŞALTMALARI İÇİN HER YOLU DENEDİ

Aradan geçen süreçte kendi eliyle yerleştirdiği depremzedeleri oturdukları dairelerden tahliye etmek için denemedik yol ve yöntem bırakmayan Soyer depremzedelere verdiği satış sözünü de unuttu, defalarca gidecek yerleri olmayan, zor durumdaki ailelere ihtar gönderip daireleri boşaltmalarını istedi. Hatta depremzedelere deyim yerindeyse aba altından sopa da gösteren Soyer daireleri boşaltmayan depremzedeleri geriye dönük kira ile elektrik, su paralarını da yasal faizi ile birlikte tahsil etmekle tehdit etti.

TÜRKİYE DEPREMZEDELERİN YAŞADIKLARINI SABAH'TAN ÖĞRENDİ

Türkiye, İzmirli depremzedelerin yaşadığı zulmü SABAH'ın geçtiğimiz aylarda 'Soyer'den depremzedelere büyük zulüm' başlığı ile manşetine taşıdığı haber ile öğrendi. Tepkilerin giderek artması üzerine Soyer geri adım atıp kısa süreliğine de olsa tahliye işlemini durdurdu, depremzedelere ek süre verdi.

AK PARTİLİ VE MHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ SATIŞA KARŞI ÇIKTI AMA...

Son olarak geçtiğimiz haftalarda konuyu Büyükşehir Belediye Meclisine taşıyan Soyer depremzedelerin oturdukları daireleri satma kararı aldı. Karar, AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin tüm itirazlarına rağmen CHP ve İP'li meclis üyelerinin oyları ile alındı. Büyükşehir belediyesinin satış kararı depremzedeler arasında büyük huzursuzluk yarattı. Soyer'e seslenen depremzedeler "Eğer illaki satılacaksa bu konutlar depremzedelere uygun koşullarda uzun vadeli ödeme planı ile bizlere satılsın. Soyer verdiği sözü tutsun" çağrısında bulundu. Fakat depremzedelerin bu talebine de kulak tıkayan Soyer toplam 224 daireden ilk etapta 40'ını satışa çıkardı.

DEPREMZEDELERİ SOKAĞA ATACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan satış ilanına göre Karabağlar İlçesi Yaşar Kemal Mahallesindeki 40 dairenin satışı 14 Mayıs'taki genel seçimlerin hemen ardından, 18 Mayıs Perşembe günü yapılacak. Kültürpark'taki iki nolu nolde gerçekleştirilecek olan satışın gerçekleşmesi durumunda gidecek yerleri olmayan depremzedeler, çoluk çocukları ile birlikte belediye ekipleri tarafından sokağa atılacak.

75 MİLYON LİRALIK GELİR BEKLENİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesinin satış ilanına göre konutlar 1 milyon 675 bin ila 2 milyon 22 bin lira arasında değişen muhammen bedeller üzerinden satışa sunulacak. Bu satışlardan büyükşehirin kasasına 75 milyon 984 bin lira kaynak girecek.

Tunç Soyer'e tepkiler çığ gibi! İzmir'deki depremzedelere tebligat gönderilmişti....

ARKADAŞINA GÖNDER
İzmirli depremzedelere büyük şok! Soyer depremzedelerin oturdukları daireleri satışa çıkardı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA