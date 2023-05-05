İzmirli depremzedelere büyük şok! Soyer depremzedelerin oturdukları daireleri satışa çıkardı

TÜRKİYE DEPREMZEDELERİN YAŞADIKLARINI SABAH'TAN ÖĞRENDİ

Türkiye, İzmirli depremzedelerin yaşadığı zulmü SABAH'ın geçtiğimiz aylarda 'Soyer'den depremzedelere büyük zulüm' başlığı ile manşetine taşıdığı haber ile öğrendi. Tepkilerin giderek artması üzerine Soyer geri adım atıp kısa süreliğine de olsa tahliye işlemini durdurdu, depremzedelere ek süre verdi.

AK PARTİLİ VE MHP'Lİ MECLİS ÜYELERİ SATIŞA KARŞI ÇIKTI AMA...

Son olarak geçtiğimiz haftalarda konuyu Büyükşehir Belediye Meclisine taşıyan Soyer depremzedelerin oturdukları daireleri satma kararı aldı. Karar, AK Partili ve MHP'li meclis üyelerinin tüm itirazlarına rağmen CHP ve İP'li meclis üyelerinin oyları ile alındı. Büyükşehir belediyesinin satış kararı depremzedeler arasında büyük huzursuzluk yarattı. Soyer'e seslenen depremzedeler "Eğer illaki satılacaksa bu konutlar depremzedelere uygun koşullarda uzun vadeli ödeme planı ile bizlere satılsın. Soyer verdiği sözü tutsun" çağrısında bulundu. Fakat depremzedelerin bu talebine de kulak tıkayan Soyer toplam 224 daireden ilk etapta 40'ını satışa çıkardı.

DEPREMZEDELERİ SOKAĞA ATACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan satış ilanına göre Karabağlar İlçesi Yaşar Kemal Mahallesindeki 40 dairenin satışı 14 Mayıs'taki genel seçimlerin hemen ardından, 18 Mayıs Perşembe günü yapılacak. Kültürpark'taki iki nolu nolde gerçekleştirilecek olan satışın gerçekleşmesi durumunda gidecek yerleri olmayan depremzedeler, çoluk çocukları ile birlikte belediye ekipleri tarafından sokağa atılacak.