MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dün Aydın ve Muğla'da düzenlenen "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı mitinglerde konuştu. CHP Lideri Kılıçdaroğlu'na verilecek her oyun Kandil'e gideceğini kaydeden Bahçeli, şunları söyledi:Bu seçimlerde huzur ile husumet arasında bir tercih yapılacaktır. Seçimler kucaklaşma ile kutuplaşma arasında bir mücadeleye sahne olacaktır. 14 Mayıs'ta ya Türkiye'nin kudretini seçeceğiz ya da kumar masasında heba olup gideceğiz.HDP'nin bir eşbaşkanı geçen hafta Aydın'da konuşmuş. Bir oy Kemal Kılıçdaroğlu'na, bir oy da Yeşil Sol Parti'ye istemiş. Terörist arkadaşlarının serbest kalması için bu rezil talebi dillendirmiş.Hani HDP'yle ortaklıkları yoktu, beraber yürümüyorlardı. HDP neyse CHP ve İyi parti odur. Yeşil Sol Parti demek, CHP ve İyi Parti demektir. PKK hepsini birden kafese almıştır.Bugünkü CHP yönetimi, HDP'nin oyun uşağı haline gelmiş, yapboz tahtasına dönüşmüştür.Uyarıyorum, Kemal Kılıçdaroğlu'na verilecek her oy Kandil'e gidecek, saldırı, suikast ve kanlı eylemlere hizmet edecek. CHP'ye ve İyi Parti'ye verilecek her oy Türkiye'nin önünü kesecek, Türk milletinin tarihi yürüyüşünü sekteye uğratacak.Kılıçdaroğlu soracağım sorulara derhal cevap vermelidir: HDP ile yapılan görüşmede rejimi değiştirme hususunda söz birliği, hedef birlikteliği yapıldı mı? Özerklikten federasyona kadar farklı bölünme modelleri konuşulup üzerinde mutabakata varıldı mı?Kılıçdaroğlu, 'Terörist Demirtaş'ı serbest bırakacağım, şeref madalyası takacağım' dedi. Milletimiz 14 Mayıs'ta bunun hesabını Kılıçdaroğlu'ndan ve zillet partilerinden birer birer soracak, burunlarından fitil fitil getirecektir.Kılıçdaroğlu ve ittifak ortaklarıdoğalgaz ve petrol keşfinin,ilk yerli ve milli otomobil Togg'un,Bayraktar şirketinin, İHA ve SİHA'ların,TCG Anadolu'nun ve Kızılelma'nın karşısındadır,biz sonuna kadar yanındayız. Zilletİttifakı, İmralı canisinin, teröristbaşı Gülen'in,PKK'nın, Firavun'un, müstevlilerin, sömürgecilerinyanındadır. Milliyetçi Hareket Partisi veCumhur İttifakı mazlumların, gariplerin, emeklilerin,çiftçilerin, işçilerin, esnafların, ülkemizibüyütme, geliştirme ve zenginleştirmemücadelesi veren işadamlarımızın, nihayetAydın'ın arkasındadır.ASKERLERIMİZİ şehit edenler, Kılıçdaroğlu'nun yanındadır. Polislerimizin şehit olmasına neden olan alçaklar Altılı Masa'nın yeni ve resmi yedinci ortağıdır. Yavrularımızı yetim bırakan katiller CHP'yle, İyi Parti'yle yanak yanağa vermişler, Türkiye'ye pusu kurmuşlardır. Türk milleti böylesi bir bölücü işbirliğini affetmeyecek