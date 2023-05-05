Milli Gurur’a İzmir’de ilk iki günde 20 bini aşkın ziyaretçi

3 hafta önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Tuzla'da düzenlenen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilen TCG Anadolu, 3 Mayıs sabahı İzmir Alsancak Limanı'na yanaştı. Tanklar, zırhlı araçlar, zırhlı personel taşıyıcı gibi amfibi araçların yer aldığı ağır araç güvertesi, dört adet LCM mekanize çıkarma aracın bulunduğu havuz güvertesi ve aynı anda 6 helikopterin veya dikey iniş kalkış özelliğine sahip hava araçlarının konuşlanabileceği uçuş güvertesi ile zırhlı amfibi hücum aracı ve Altay tankının da bulunduğu gemide en büyük ilgiyi Bayraktar TB3 ve Bayraktar Kızıl Elma gördü.



İLK 2 GÜNDE 20 BİNİ AŞKIN ZİYARETÇİ

230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip olan TCG Anadolu'yu görmek için İzmir ve çevre illerden Alsancak Limanı'na akın eden vatandaşlar ise giriş kapısı önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Gemiyi ilk gün 5 bin 542 kişi, ikinci gün ise 14 bin 856 kişi olmak üzere toplam 20 bin 398 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi. Geminin 13 Mayıs tarihine kadar İzmir'de kalacağı öğrenildi.