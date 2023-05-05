Şehit yakınlarından HDP ile ittifak tepkisi: Nasıl kirli bir ittifaktır bu

HDP'nincumhurbaşkanı adayı çıkarmaması ve 14 Mayıs seçimlerinde 6'lı koalisyonu destekleyecekleri açıklamaları ile HDP'li Pervin Buldan'ın "Arkadaşlarımız serbest bırakılacak" sözlerine tepkiler sürüyor. Trabzon'un Maçka ilçesinde 16 Mayıs 2017'de devriye görevi yapan jandarma ekibi ile PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Osmangazi Çetingöz'ün (24) Kocaeli'nde yaşayan ailesi SABAH'a konuştu.Baba Kerim Çetingöz, "Nasıl kirli bir ittifaktır bu. Terör suçundan cezaevinde olanları serbest bırakacaklarını söylüyorlar. Böyle bir vaat olabilir mi. Hâkim ve savcıları göreve davet ediyorum. Bunu söyleyenler hakkında soruşturma başlatsınlar. Dökülen şehit kanları var. Bu ülkeyi bölemeyecekler. Dökülen şehit kanları var. O kadar kolay değil bunları serbest bırakmak. Bunu söyleyen hangi parti olursa olsun. Ona oy vereceklerin elleri kırılsın diyorum" dedi.