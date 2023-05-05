Sezgin Tanrıkulu'ndan PKK'nın kurulduğu köye ziyaret: "Kimlere selam gönderdiği çok açık"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nu CHP, Diyarbakır'dan milletvekili adayı yaptı. Skandal açıklamalarıyla HDP çizgisine yakın olan Sezgin Tanrıkulu, seçim çalışmalarına aday olduğu şehirde başladı. Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Fis köyüne giden Sezgin Tanrıkulu, burada bir de video çekti. Tanrıkulu, videoyla birlikte "Çocukluğumdan bu yana Kulp'a giderken ve gelirken hiç ihmal etmediğim bir yerdeyim; Fis'teyim. Bahar gelmiş coğrafyamıza, 15 Mayıs'ta tüm Türkiye'ye bahar gelecek. Hepinize selamlar" ifadelerini kullandı.

PKK'NIN KURULDUĞU KÖYDEN VİDEO!

6'lı koalisyonun cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na terör örgütü PKK'nın ini olan Kandil'den ve HDP'den açık açık destek geldikten sonra Tanrıkulu'nun Fis köyünden böyle bir video yayınlaması sosyal medyada manidar bulundu. Birçok sosyal medya kullanıcısı Fis köyünün ne anlama geldiğine dair paylaşımlar yaparak tepkilerini ortaya koydu. Bilindiği üzere terör örgütü PKK, 1978 yılında, Lice'nin Fis köyünde Abdullah Öcalan ve kendisini destekleyen 21 kişi tarafından kurulmuştu.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLDİ: "HAYIRDIR?"

Sosyal medyadan Sezgin Tanrıkulu'nun paylaşımına tepki gösterenlerden olan AK Partili Metin Külünk sosyal medyadan tepkisini şöyle dile getirdi: "Çocukluğunu anımsatmışsın, doğum günü kutlamaya mı gidiyorsun diyeceğim de, Kasım ayına çok var. Hayırdır?"