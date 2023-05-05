Kadıköy'de 14 Mayıs seçimleri ile ilgili yapılan bir sokak röportajı gündem oldu. Seçime yönelik tercihleri ve fikirleri sorulan kişilerin AK Parti ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakarete varan küstah sözleri sosyal medyada büyük tepki çekti.
"BENİM OYUM BİR DEĞİL"
Seçimlerde Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söyleyen bir genç, "AK Parti seçmeni embesil sürüsü tamamiyle" sözleriyle ağır hakaretlerde bulundu. "AK Parti seçmeni ile oyunun bir olduğunu düşünüyor musun?" sorusuna ise, "Değil" yanıtını verdi. Başka bir kişi de aynı soru için, "Köylü olanla değil, en azından ben zekiyim" dedi.
AK PARTİLİ VATANDAŞLARA 'CAHİL' NİTELEMESİ!
Başka bir kişi genç ise Kılıçdaroğlu'nun seccadeye ayakkabısı ile basması skandalı konusunda "Basmış veya basmamış bunun ne önemi var" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren vatandaşları cahil olarak niteledi. Başkan Erdoğan'a destek veren vatandaşlara hakaretlerde bulunan kişi, "Ağzında diş kalmamış dayı kala diyor ki; Tayyip Tayyip... Neyin Tayyip'i... Bunlar cahil bırakıldılar. Cahil kalmış bir insana ben kızma hakkına sahibim. Çünkü onun cahilliği benim geleceğimi etkiliyor." gibi küstah sözler sarfetti.
Sokak röportajında skandal sözler: AK Partili vatandaşlara ağır hakaret! Sosyal medyada büyük tepki çekti
Sosyal medyada ise vatandaşlar söz konusu skandal sözlere büyük tepki gösterdi...