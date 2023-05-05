SON DAKİKA | MİT’ten nokta operasyon! PKK’nın sözde lojistik sorumlusu etkisiz hale getirildi

KUZEY IRAK'A KAÇTI

Neçirvan Seven, Türkiye içerisinde sokak eylemlerinde faaliyet gösterip güvenlik güçlerine karşı gerçekleştirilen çok sayıda eylemin içerisinde yer aldı. Daha sonra Irak'ın Kuzeyine geçen terörist, gerçekleştirdiği eylemler ve Irak alanında yürüttüğü lojistik faaliyetlerdeki önemli rolü ve örgüt açısından kritik öneme sahip elektronik parçaları temin etmesi nedeniyle MİT'in hedef listesine alındı.